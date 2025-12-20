Популярни
Френска легенда стана съсобственик в италиански клуб

Френска легенда стана съсобственик в италиански клуб

Бившият френски полузащитник Кристиан Карембьо, който понастоящем е директор в Олимпиакос, придоби 37.5% от четвъртодивизионния италиански клуб Санремезе, съобщава "Гадзета дело Спорт". Други 37.5% отиват у предприемача Теодорос Орнитопуло, а останалите 25% остават при президента Алесандро Масу, който запазва поста си. В момента отборът се намира в Серия "Д", но амбицията на ръководството е да се изкачи нагоре. Карембьо, който е световен и европейски шампион с Франция, игра на Апенините между 1995 и 1997 г., когато носеше екипа на Сампдория.

"Срещнах клубния президент Масу на благотворително събитие. Той ми обясни как иска да развие тима. Мисля, че това е вълнуващо предизвикателство. Работя като стратегически консултант в Олимпиакос, но това е първият път, когато съм пряк инвеститор в дадена компания. Ще проведем одит, ще анализираме структурата на клуба. Искаме да включим нови членове в проекта. Санремо е едно от бижутата на Лигурия, градът посреща милиони туристи всяка година. Футболният отбор трябва да бъде добавена стойност. Ще работим за завръщане в третото ниво на италианския футбол", заяви Карембьо.

"Когато играех в Сампдория, често идвах в Санремо. Влюбих се в морето и прекрасните му цветове. Винаги ще бъда благодарен на фамилия Мантовани, че ми даде възможност да играя в Генуа. Дойдох през 1995 г. от Нант, Свен-Йоран Ериксон беше технически директор на "Ил Дория" по онова време. Отборът тъкмо беше загубил полуфинал за КНК срещу Арсенал, а Рууд Гулит току-що беше подписал с Челси. Имах същите плитки като неговите, Рууд беше моят идол, имах негови плакати в стаята си. Веднъж се срещнахме случайно и му разказах за това", каза още бившият френски национал.

"Сампдория има специално място в сърцето ми. Жалко е, че не спечелихме трофей. Имах късмет да играя в ерата на шампионите в Серия "А". Толкова много бяха: Барези, Савичевич, Бергоми, Дзола, Баджо, Тоти. Но Виали в Ювентус беше истински шампион! Бях титуляр на Евро'96 в Англия, исках да остана в Италия, но президентът Мантовани беше решил да прави сделка с Барселона. Междувременно бях дал думата си на Реал Мадрид. В началото на 1998 г. заминах за Испания. Малко по-късно Миятович вкара гол в 66-ата минута на финала срещу Ювентус и Реал се завърна на върха в Европа след 32 г. На площад "Сибелес" се събраха хиляди хора в чест на този триумф", довери още бившата звезда на Кралския клуб.

Снимки: Imago

