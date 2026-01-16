Популярни
  Лисандро Мартинес е обмислял да се откаже от футбола след тежката контузия

  16 яну 2026 | 18:44
Защитникът на Манчестър Юнайтед Лисандро Мартинес е обмислял да се откаже от футбола след тежката контузия, която получи миналата година.

„След първите две или три седмици изобщо не исках да играя футбол повече. Понеже вече бях преминал през фрактурата в крака, а после и коляното... казах си „Това е, не искам да разбирам нищо повече“, каза шампионът с Аржентина от Световното първенство в Катар в интервю за AFA Estudio, цитиран от ESPN.

Проблемите с контузии за Мартинес започнаха в края на сезон 2022/23, а през следващата кампания той игра едва 11 мача във Висшата лига. През февруари 2025-а аржентинецът скъса кръстни връзки на коляното, което го държа далеч от терените 10 месеца.

„Когато се контузих, загубих баланса си напълно, защото болката беше непоносима. Първата ми реакция беше: „Ще се прибера вкъщи, ще бъда със семейството си в Аржентина. Достатъчно, не искам да страдам повече, искам да бъда добре и да се наслаждавам на живота. Обаче, когато загубиш баланс, можеш да кажеш всичко, защото си загубил връзка със себе си“, заяви аржентинецът.

Процесът по възстановяване на 27-годишния бранител го е накарал да се „преоткрие“. Той отбеляза, че е изпитвал постоянна болка и се е страхувал, че никога няма да се върне на нивото от преди контузията.

„Трябва да преоткриеш себе си във всеки смисъл на думата - физически, психически и в личностен аспект. Чувстваш се сякаш не си футболист“, отбеляза Мартинес.

„Това, което промени всичко, беше раждането на дъщеря ми. Тя се роди месец след като получих травмата. Контузих се и месец по-късно си казах: „Не, не... няма шанс да се предам.“ Тя ми даваше енергия всеки ден. Отивах на всяка тренировка, за да дам най-доброто от себе си само заради дъщеря ми“, добави аржентинският национал.

Централният защитник се завърна на терена за „червените дяволи“ на 30 ноември срещу Кристъл Палас. Оттогава той отново стана титуляр, надявайки се да бъде повикан от селекционера на Аржентина Лионел Скалони за Мондиал 2026.

„Чувствам се много добре. Бях малко изненадан, защото си мислех, че да се върна ще бъде по-трудно, но разпределихме минутите ми добре. Клубът се справи страхотно и ми помогна да се почувствам добре отново. Физически и психически съм по-добре от всякога“, каза още Лисандро Мартинес.

„Очевидно е малко пресилено да благодаря на травмата, защото никой не иска да бъде контузен, но все пак благодарение на нея днес мога да кажа, че се промених като човек. Перспективата ми за живота се промени и го ценя повече - времето, мирисът на тревата, топката, това да стъпя на игрището - всичко“, завърши аржентинецът.

