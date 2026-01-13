Официално: Майкъл Карик ще води Манчестър Юнайтед до края на сезона

Майкъл Карик официално поема треньорския пост в Манчестър Юнайтед до края на настоящия сезон. Новината беше официално потвърдена от клуба.

44-годишният специалист застава начело на отбора след уволнението на Рубен Аморим. В последните два мача тимът беше воден временно от Дарън Флетчър.

Michael Carrick is back 🤝



Our former captain is our Head Coach for the remainder of 2025/26 🔴 — Manchester United (@ManUtd) January 13, 2026

В момента Манчестър Юнайтед се намира на 7-о място в класирането на Премиър лийг с актив от 32 точки след изиграни 21 кръга.

Карик е бивш футболист на "червените дяволи", като игра за гранда от "Олд Трафорд" между 2006 и 2018 година.