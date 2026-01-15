Популярни
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Време е за дерби на Манчестър и Футболинките на Sportal.bg имат какво да кажат по въпроса

Време е за дерби на Манчестър и Футболинките на Sportal.bg имат какво да кажат по въпроса

  • 15 яну 2026 | 10:33
  • 267
  • 0
Време е за дерби на Манчестър и Футболинките на Sportal.bg имат какво да кажат по въпроса

Време е за дерби на Манчестър и Футболинките на Sportal.bg Деси и Анжи нямат търпение да влязат в словесна битка помежду си. В червената част си имат нов мениджър и това е Майкъл Карик, който замени уволнения Рубен Аморим. Бившият халф на тима ще води "червените дяволи" до края на сезона. В синята част на града всичко е "цветя и рози" сякаш след разгрома за ФА Къп и победата над Нюкасъл в турнира за Купата на Лигата.

Новото попълнение Антоан Семеньо вече има две попадения в две срещи и е готов да помогне на Ерлинг Холанд в поразяването на вратата на противника. "Деветката" в червено Бенямин Шешко също е под пара с три гола в последните два мача и е готов да се докаже и в дербито. Ще има ли скоро нови прически за фенове на "червените дяволи" или Гуардиола ще постигне лесна победа, предстои да разберем в събота. Деси и Анжи ще следят с интерес, а какви реплики размениха този път, вижте във видеото в социалните мрежи на Sportal.bg.

