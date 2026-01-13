Фиорентина иска да се подсили със съотборник на Илия Груев

Италианският футболен клуб Фиорентина иска да привлече нападателя Джак Харисън от английския Лийдс, където е съотборник с българския национал Илия Груев, съобщава „Скай Спортс“. „Виолетовите“ провеждат разговори с клуба от Висшата лига и целят да подпишат договор с Харисън за наем до края на сезона с опция за закупуването му. Информацията от медиите на Апенините гласи, че Фиорентина харесва англичанина заради способността му да играе и по двете крила на атаката.

Лийдс е готов да се раздели с 29-годишния Харисън, тъй като през настоящата кампания той остана с второстепенна роля след завръщането си от престоя под наем в Евертън. Крилото има едва един мач като титуляр в първенството и не е отбелязал нито едно попадение. Фиорентина заема 18-ото място в Серия А със 17 точки след труден старт на сезона. Отборът, воден от Паоло Ваноли, е на 3 точки от спасителната зона, но е и с мач повече от 17-ия Лече.

Снимки: Gettyimages