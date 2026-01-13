Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фиорентина
  3. Фиорентина иска да се подсили със съотборник на Илия Груев

Фиорентина иска да се подсили със съотборник на Илия Груев

  • 13 яну 2026 | 14:20
  • 392
  • 0

Италианският футболен клуб Фиорентина иска да привлече нападателя Джак Харисън от английския Лийдс, където е съотборник с българския национал Илия Груев, съобщава „Скай Спортс“. „Виолетовите“ провеждат разговори с клуба от Висшата лига и целят да подпишат договор с Харисън за наем до края на сезона с опция за закупуването му. Информацията от медиите на Апенините гласи, че Фиорентина харесва англичанина заради способността му да играе и по двете крила на атаката.

Лийдс е готов да се раздели с 29-годишния Харисън, тъй като през настоящата кампания той остана с второстепенна роля след завръщането си от престоя под наем в Евертън. Крилото има едва един мач като титуляр в първенството и не е отбелязал нито едно попадение. Фиорентина заема 18-ото място в Серия А със 17 точки след труден старт на сезона. Отборът, воден от Паоло Ваноли, е на 3 точки от спасителната зона, но е и с мач повече от 17-ия Лече.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Юрген Клоп отговори дали ще поема Реал Мадрид

Юрген Клоп отговори дали ще поема Реал Мадрид

  • 13 яну 2026 | 13:48
  • 10404
  • 12
Чаби Алонсо с първи коментар след раздялата с Реал Мадрид

Чаби Алонсо с първи коментар след раздялата с Реал Мадрид

  • 13 яну 2026 | 13:13
  • 11314
  • 4
Наказаха англичанин за нарушения върху интимните части

Наказаха англичанин за нарушения върху интимните части

  • 13 яну 2026 | 13:04
  • 1102
  • 0
Аталанта изненадващо изпревари Рома и Наполи за Распадори

Аталанта изненадващо изпревари Рома и Наполи за Распадори

  • 13 яну 2026 | 12:38
  • 860
  • 0
Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

  • 13 яну 2026 | 12:26
  • 23605
  • 30
Компани за сравненията с Гуардиола и дали Олисе и Диас са като Робен и Рибери

Компани за сравненията с Гуардиола и дали Олисе и Диас са като Робен и Рибери

  • 13 яну 2026 | 11:58
  • 2545
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Левски 0:0 Ниредхаза, много промени в състава на "сините"

Левски 0:0 Ниредхаза, много промени в състава на "сините"

  • 13 яну 2026 | 14:53
  • 17025
  • 19
Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

  • 13 яну 2026 | 10:56
  • 20607
  • 117
ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс

ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс

  • 13 яну 2026 | 10:47
  • 12383
  • 17
Нов в ЦСКА: Това е най-щастливият момент в живота ми

Нов в ЦСКА: Това е най-щастливият момент в живота ми

  • 13 яну 2026 | 11:46
  • 10736
  • 16
Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

  • 13 яну 2026 | 12:26
  • 23605
  • 30
Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

  • 13 яну 2026 | 11:13
  • 10756
  • 1