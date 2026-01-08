Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Тудор вече не е обвързан с Ювентус

Тудор вече не е обвързан с Ювентус

  • 8 яну 2026 | 17:00
  • 1155
  • 0

Ювентус и Игор Тудор са прекратили договора помежду си и така наставникът е свободен да започне работа в друг клуб, съобщават италианските медии.

Причината за приключването на споразумението между двете страни е желанието на хърватския специалист да се завърна на треньорската скамейка в най-скоро време. Според Николо Скира той вече е получил няколко запитвания от отбори извън Италия, като няма право да ръководи друг тим в страната до края на настоящия сезон. Тудор беше назначен в Ювентус през миналия март, когато подписа договор само до лятото след уволнението на Тиаго Мота. Той успя да класира тима в Шампионската лига, а освен това от клуба не съумяха да му намерят заместник, поради което след края на миналата кампания бившият защитник поднови контракта си до 2027 година. През този сезон обаче “Старата госпожа” се представяше незадоволително под негово ръководство както в Серия "А", така и в ШЛ. Затова клубът го освободи от неговия пост през октомври, заменяйки го с Лучано Спалети, като 47-годишният наставник записа общо 10 победи, 8 равенства и 6 загуби в 24 мача начело на “бианконерите”.

Освен Ювентус, Тудор е бил треньор също така на Хайдук (Сплит) (два пъти), ПАОК, Кардемир Карабюкспор, Галатасарай, Удинезе (два пъти), Верона, Марсилия и Лацио.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Бруталното представяне на Барселона от снощи в цифри

Бруталното представяне на Барселона от снощи в цифри

  • 8 яну 2026 | 13:17
  • 13646
  • 13
Хаосът в Тотнъм продължава, капитанът скочи на клубното ръководство с пост в социалните мрежи

Хаосът в Тотнъм продължава, капитанът скочи на клубното ръководство с пост в социалните мрежи

  • 8 яну 2026 | 12:30
  • 13789
  • 2
Нов проблем в защита за Реал в навечерието на мадридското дерби

Нов проблем в защита за Реал в навечерието на мадридското дерби

  • 8 яну 2026 | 12:05
  • 4279
  • 3
Гари Невил сравни случващото се в Манчестър Юнайтед с популярен филм

Гари Невил сравни случващото се в Манчестър Юнайтед с популярен филм

  • 8 яну 2026 | 11:33
  • 12663
  • 5
Мениджърът на Брентфорд за Игор Тиаго: Той е сензационен, изпревари всички очаквания

Мениджърът на Брентфорд за Игор Тиаго: Той е сензационен, изпревари всички очаквания

  • 8 яну 2026 | 10:28
  • 7117
  • 13
Луис Енрике преди финала с Марсилия: Ще трябва да контролираме добре емоциите си

Луис Енрике преди финала с Марсилия: Ще трябва да контролираме добре емоциите си

  • 8 яну 2026 | 10:00
  • 2176
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец представи първото си ново попълнение

Лудогорец представи първото си ново попълнение

  • 8 яну 2026 | 17:01
  • 6258
  • 3
Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

  • 8 яну 2026 | 14:14
  • 25799
  • 82
ЦСКА 1948 взима голова машина, таранът е преминал и през ПСЖ

ЦСКА 1948 взима голова машина, таранът е преминал и през ПСЖ

  • 8 яну 2026 | 16:22
  • 12237
  • 9
Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

  • 8 яну 2026 | 12:27
  • 29987
  • 114
Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

  • 8 яну 2026 | 16:13
  • 13065
  • 7
Официално: Спартак (Варна) привлече Димо Кръстев от Фиорентина

Официално: Спартак (Варна) привлече Димо Кръстев от Фиорентина

  • 8 яну 2026 | 14:53
  • 7454
  • 10