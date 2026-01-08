Тудор вече не е обвързан с Ювентус

Ювентус и Игор Тудор са прекратили договора помежду си и така наставникът е свободен да започне работа в друг клуб, съобщават италианските медии.

Причината за приключването на споразумението между двете страни е желанието на хърватския специалист да се завърна на треньорската скамейка в най-скоро време. Според Николо Скира той вече е получил няколко запитвания от отбори извън Италия, като няма право да ръководи друг тим в страната до края на настоящия сезон. Тудор беше назначен в Ювентус през миналия март, когато подписа договор само до лятото след уволнението на Тиаго Мота. Той успя да класира тима в Шампионската лига, а освен това от клуба не съумяха да му намерят заместник, поради което след края на миналата кампания бившият защитник поднови контракта си до 2027 година. През този сезон обаче “Старата госпожа” се представяше незадоволително под негово ръководство както в Серия "А", така и в ШЛ. Затова клубът го освободи от неговия пост през октомври, заменяйки го с Лучано Спалети, като 47-годишният наставник записа общо 10 победи, 8 равенства и 6 загуби в 24 мача начело на “бианконерите”.

Освен Ювентус, Тудор е бил треньор също така на Хайдук (Сплит) (два пъти), ПАОК, Кардемир Карабюкспор, Галатасарай, Удинезе (два пъти), Верона, Марсилия и Лацио.

