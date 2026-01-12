Ал-Хилал взе бранител от закъсалия Фиорентина

Защитникът Пабло Мари, бивш футболист на Арсенал, се присъедини към саудитския Ал-Хилал с трансфер от Фиорентина, съобщава агенция Ройтерс. Той ще си партнира в отбрана с Калиду Кулибали, който все още е на Купата на африканските нации със Сенегал. Мари изигра 16 мача за Фиорентина във всички турнири през настоящия сезон.

"Ал-Хилал подписа договор с испанския защитник Пабло Мари и той бе привлечен от Фиорентина. Контрактът е за наем за шест месеца и има опция за продължаването му с още една година", съобщават от саудитския клуб.