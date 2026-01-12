Далот: Знаем, че подобен двубой може да промени нещата

Защитникът на Манчестър Юнайтед Диого Далот посъветва отборът му да остави зад гърба си отпадането от Купата на Футболната асоциация след загубата от Брайтън с 1:2. „Червените дяволи“ за пръв път отпаднаха в третия кръг на ФА Къп от сезон 1981/1982 насам и изглежда ще останат без трофей за втора поредна година.

Манчестър Юнайтед беше отстранен от четвъртодивизионния Гримзби в Купата на лигата през август, а във Висшата лига тимът, който е без постоянен мениджър след уволнението на Рубен Аморим, заема 7-ата позиция и изостава на 17 точки зад лидера в класирането Арсенал. В събота предстои градско дерби срещу втория Манчестър Сити в първенството, на което Юнайтед е домакин.

„Не само ръководителите, но и всички футболисти трябва да намерят начини, за да преодолеят това. Да намерим енергията помежду си, да идваме на тренировки, да бъдем професионалисти и да даваме всичко от себе си през седмицата, за да се подготвим за следващия мач“, каза Далот пред клубната телевизия. „Знаем, че подобен двубой може да промени нещата, да даде на зрителите повече енергия, за да ни помогнат да преминем през трудния период. Но, да бъдем честни, трябва да сме благодарни на феновете, защото дори в най-трудните моменти те са зад нас и ни помагат“, добави португалецът.

