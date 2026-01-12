Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Далот: Знаем, че подобен двубой може да промени нещата

Далот: Знаем, че подобен двубой може да промени нещата

  • 12 яну 2026 | 13:36
  • 520
  • 0

Защитникът на Манчестър Юнайтед Диого Далот посъветва отборът му да остави зад гърба си отпадането от Купата на Футболната асоциация след загубата от Брайтън с 1:2. „Червените дяволи“ за пръв път отпаднаха в третия кръг на ФА Къп от сезон 1981/1982 насам и изглежда ще останат без трофей за втора поредна година.

Ман Юнайтед изпусна и последния си шанс за трофей, Брайтън триумфира на "Олд Трафорд" във ФА Къп
Ман Юнайтед изпусна и последния си шанс за трофей, Брайтън триумфира на "Олд Трафорд" във ФА Къп

Манчестър Юнайтед беше отстранен от четвъртодивизионния Гримзби в Купата на лигата през август, а във Висшата лига тимът, който е без постоянен мениджър след уволнението на Рубен Аморим, заема 7-ата позиция и изостава на 17 точки зад лидера в класирането Арсенал. В събота предстои градско дерби срещу втория Манчестър Сити в първенството, на което Юнайтед е домакин.

Манчестър Юнайтед ще изиграе най-малко мачове от сезон 1914/15
Манчестър Юнайтед ще изиграе най-малко мачове от сезон 1914/15

„Не само ръководителите, но и всички футболисти трябва да намерят начини, за да преодолеят това. Да намерим енергията помежду си, да идваме на тренировки, да бъдем професионалисти и да даваме всичко от себе си през седмицата, за да се подготвим за следващия мач“, каза Далот пред клубната телевизия. „Знаем, че подобен двубой може да промени нещата, да даде на зрителите повече енергия, за да ни помогнат да преминем през трудния период. Но, да бъдем честни, трябва да сме благодарни на феновете, защото дори в най-трудните моменти те са зад нас и ни помагат“, добави португалецът.

Снимки: Gettyimages

