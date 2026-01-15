Популярни
Контролна среща: Ботев (Пд) - Марица 2:0
Мбапе тренира, готов е за мача с Леванте

  • 15 яну 2026 | 15:26
  • 113
  • 0
Голмайсторът на Реал Мадрид Килиан Мбапе тренира днес наравно със своите съотборници и се очаква да се завърне сред титулярите за мача с Леванте в събота. След като имаше проблеми в коляното в края на миналата и началото на тази година, нападателят се завърна в игра в дербито с Барселона във финала за Суперкупата на Испания, появявайки се като резерва. Мбапе обаче остана извън групата за вчерашния злощастен двубой с Албасете за Купата на краля. Днес той отново тренира на пълни обороти.

Родриго и Антонио Рюдигер тренираха индивидуално, но се очаква да бъдат готови за мача за Леванте. Карвахал се завърна в игра в двубоя с Албасете, като не е имал проблеми след срещата и също ще бъде на разположение.

Едер Милитао, Ферлан Менди и Трент Александър-Арнолд все още не са готови.

