Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Контролна среща: Ботев (Пд) - Марица 2:0
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Кроос: Барселона няма да спечели Шампионската лига

Кроос: Барселона няма да спечели Шампионската лига

  • 15 яну 2026 | 14:12
  • 1195
  • 5
Кроос: Барселона няма да спечели Шампионската лига

Тимът на Барселона няма да спечели трофея в Шампионската лига, смята един от емблематичните футболисти на Реал Мадрид в последното десетилетие Тони Кроос. Германският полузащитник, който има цели пет медала от най-престижния клубен турнир, не смята, че каталунците имат нужната класа, за да стигнат до подобно отличие въпреки успехите на домашната сцена в последните седмици и години. През миналата година под ръководството на сънародника на Кроос - Ханзи Флик Барса достигна до полуфиналите в турнира, където отпадна след късна драма в сблъсъка с Интер. Последното отличие в Шампионската лига за каталунците бе преди 11 години, когато във финала на “Олимпиащадион” в Берлин бе победен Ювентус с 3:1.

Барселона в опит да не повтори грешката на Реал
Барселона в опит да не повтори грешката на Реал

“В Барселона все още изпитват голямо задоволство от успеха във финала за Суперкупата, но сега идват мачовете в Шампионската лига, а там каталунците ще трябва да срещнат някои от най-силните противници в Европа. Те няма да спечелят европейски трофей, поне така мисля,” заяви Кроос бе собствения си подкаст.

До момента Барселона е на 15-ата позиция в основната фаза на Шампионската лига с 3 победи, едно равенство и две загуби. В оставащите два двубоя те ще трябва да гостуват на Спарта (Прага) и да приемат Копенхаген. На “Камп Ноу” продължават да се надяват да стигнат до първата осмица в класирането и да избегнат допълнителния плейофен кръг.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Солена глоба за Ето'о след неприличните жестове на Купата на африканските нации

Солена глоба за Ето'о след неприличните жестове на Купата на африканските нации

  • 15 яну 2026 | 13:52
  • 1091
  • 0
Компани: Странно е да празнуваме рекорди, при положение че още не сме спечелили титлата

Компани: Странно е да празнуваме рекорди, при положение че още не сме спечелили титлата

  • 15 яну 2026 | 13:24
  • 917
  • 2
Бруно Фернандеш все още е отдаден на каузата на Манчестър Юнайтед

Бруно Фернандеш все още е отдаден на каузата на Манчестър Юнайтед

  • 15 яну 2026 | 13:20
  • 751
  • 1
Аякс записа най-тежкото си поражение в турнира за Купата на Нидерландия от близо век

Аякс записа най-тежкото си поражение в турнира за Купата на Нидерландия от близо век

  • 15 яну 2026 | 13:17
  • 1242
  • 0
Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

  • 15 яну 2026 | 13:02
  • 10693
  • 8
Ювентус с оферта за нападател от Премиър лийг

Ювентус с оферта за нападател от Премиър лийг

  • 15 яну 2026 | 12:55
  • 1229
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

  • 15 яну 2026 | 14:00
  • 14412
  • 20
Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

  • 15 яну 2026 | 08:49
  • 21142
  • 23
Локо (Пд): Левски попита за цената на Переа, но тя не ги устройва

Локо (Пд): Левски попита за цената на Переа, но тя не ги устройва

  • 15 яну 2026 | 11:26
  • 12965
  • 17
Ботев (Пд) 2:0 Марица - гледайте на живо!

Ботев (Пд) 2:0 Марица - гледайте на живо!

  • 15 яну 2026 | 15:05
  • 5969
  • 8
Левски тренира без Камдем, чака се Флекса

Левски тренира без Камдем, чака се Флекса

  • 15 яну 2026 | 10:08
  • 13557
  • 35
Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

  • 15 яну 2026 | 13:02
  • 10693
  • 8