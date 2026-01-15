Кроос: Барселона няма да спечели Шампионската лига

Тимът на Барселона няма да спечели трофея в Шампионската лига, смята един от емблематичните футболисти на Реал Мадрид в последното десетилетие Тони Кроос. Германският полузащитник, който има цели пет медала от най-престижния клубен турнир, не смята, че каталунците имат нужната класа, за да стигнат до подобно отличие въпреки успехите на домашната сцена в последните седмици и години. През миналата година под ръководството на сънародника на Кроос - Ханзи Флик Барса достигна до полуфиналите в турнира, където отпадна след късна драма в сблъсъка с Интер. Последното отличие в Шампионската лига за каталунците бе преди 11 години, когато във финала на “Олимпиащадион” в Берлин бе победен Ювентус с 3:1.

Барселона в опит да не повтори грешката на Реал

“В Барселона все още изпитват голямо задоволство от успеха във финала за Суперкупата, но сега идват мачовете в Шампионската лига, а там каталунците ще трябва да срещнат някои от най-силните противници в Европа. Те няма да спечелят европейски трофей, поне така мисля,” заяви Кроос бе собствения си подкаст.

До момента Барселона е на 15-ата позиция в основната фаза на Шампионската лига с 3 победи, едно равенство и две загуби. В оставащите два двубоя те ще трябва да гостуват на Спарта (Прага) и да приемат Копенхаген. На “Камп Ноу” продължават да се надяват да стигнат до първата осмица в класирането и да избегнат допълнителния плейофен кръг.

Снимки: Gettyimages