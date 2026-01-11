Барселона ще завърши трансфера на Кансело след днешния финал

Барселона се приближава до привличането на португалеца Жоао Кансело, който не крие желанието да се завърне в клуба 18 месеца след предишния си престой.

Контрактът на десния бек, който в момента носи екипа на саудитския Ал-Хилал, ще бъде под наем. Ако не възникнат проблеми в последния момент, той ще се се включи към състава, воден от старши треньора Ханзи Флик, за втората половина от сезона. Според "Мундо Депортиво" двата клуба са постигнали пълно споразумение, но към момента 31-годишният Кансело все още не е преминал медицински тестове. Финализирането на трансфера на португалеца в Барселона се очаква след предстоящия финал за Суперкупа на Испания срещу Реал Мадрид тази вечер в Саудитска Арабия.

❗️Confirmed: Barcelona have decided. Joao Cancelo's medicals will be on Monday, and he will be presented on Tuesday.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/FQyKRMjTd0 — Barça Universal (@BarcaUniversal) January 11, 2026

Планът е всичко да приключи в понеделник и Кансело да бъде представен като най-новото попълнение на клуба във вторник. Футболистът може да направи повторен дебют за Барселона, когато каталунският гранд се изправи срещу Расинг Сантандер за Купата на краля в четвъртък.

Снимки: Imago