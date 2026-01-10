Лапорта: Отношенията между Барселона и Реал Мадрид вече са прекъснати

Президентът на Барселона Жоан Лапорта говори преди финала за Суперкупата на Испания, като ясно заяви, че отборът е изключително мотивиран да спечели трофея. Освен това той не скри, че отношенията с Реал Мадрид са влошени. Повод за това беше фактът, че босът на "кралете" Флорентино Перес не се появи на среща с него в навечерието на мача в Джеда. На нея като представител на Реал беше изпратен Емилио Бутрагеньо, който е директор на отдел "Международни отношения".

“Отношенията с Реал Мадрид са лоши, прекъснати са. Има различни теми, които ни разделиха. Ако преди бяхме заклети и вечни съперници, сега се създава ситуация, която води до прекъсване на отношенията. Това не означава, че няма уважение. Както в живота, всичко може да се поправи, но зависи от страните”, отчете Лапорта.

После той заговори за самия двубой в Саудитска Арабия.

“Имаме огромно желание да спечелим този трофей – първият, който можем да завоюваме през сезона. Стигнахме до финала напълно заслужено. Всички „кулета“ искаме да започнем 2026 г. с приз. Винаги, когато сме печелили Суперкупата, обикновено след това печелим и други трофеи. Това дава насока на сезона. Много сме концентрирани”, заяви Лапорта.

“Настроението е за победа отвъд факта, че винаги има максимално съперничество. Налице е огромен ентусиазъм да спечелим този трофей, да играем добре и да донесем радост на феновете. Дано победим и да празнуваме както винаги”, продължи босът.

“Във финал няма фаворити, всичко може да се случи. Мога да ви дам много примери. Двата отбора ще използват своите козове, за да спечелят. Нашият отборен дух е по-силен от този на съперника, но и те имат способността да побеждават, както се видя на полуфинала. Ние влизаме силни във финала, изиграхме страхотен мач срещу Атлетик Билбао и сме убедени, че ако играем със същата интензивност, можем да го спечелим. Атлетико Мадрид, от друга страна, заслужаваше повече. С това искам да кажа, че на финал никога няма фаворити”, завърши президентът.

