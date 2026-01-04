Мароко е на четвъртфиналите след историческо постижение на Браим Диас

Домакинът на Купата на африканските нации Мароко се класира на 1/4-финалите на напдпрварата, след като победи с 1:0 Танзания в 1/8-финална среща. Големият герой за „атласките лъвове“ бе играчът на Реал Мадрид Браим Диас, който вкара в 64-ата минута и по този начин се превърна в първия футболист в историята на страната, разписвал се в четири поредни срещи от турнира.

🚨🇲🇦 Brahim Díaz becomes the first player in Morocco’s history to score 4 goals in a single AFCON run. pic.twitter.com/bCpZc8fY22 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2026

Така серията на Мароко се удължи на 21 поредни срещи без загуба (19 успеха и 2 равенства) и тимът на Уалид Реграги вече чака в следващата фаза победителя между Южна Африка и Камерун, които ще играят по-късно тази вечер. Танзания пък сериозно затрудни силния състав на домакините и си тръгва с гордо вдигната глава.

Първото полувреме не предложи много ситуации за гол, като домакините имаха надмощие, но трудно създаваха положения. В 15-ата минута мароканците се видяха за миг напред в резултата, след като Исмаел Сайбари засече с глава центриране от пряк свободен удар. Радостта им обаче бе кратка, тъй като след ВАР попадението бе отменено заради засада. До края на първата част не се случи нищо съществено.

С началото на второто полувреме натискът на „атласките лъвове“ се усили. Aюб Ел Кааби пропусна с глава от удобна позиция, а в 60-ата минута пък Ашраф Хакими нацели напречната греда от пряк свободен удар. Фейсал Салум пък пропусна добра ситуация за гостите и стреля в аут от наказателното поле. Добре организираната танзанийска защита обаче най-после се пропука в 64-ата минута. Тогава Ашраф Хакими напредна отдясно и намери Браим Диас, който напредна и с диагонален удар и неособено добра намеса на Хюсеин Масаранга вкара в четвърти пореден мач за турнира – 1:0 за Мароко. До края на срещата най-интересното бяха претенциите на Танзания за дузпа в последните секунди, които обаче не бяха уважени от главния съдия.