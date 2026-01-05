Мароко загуби важен играч до края на Купата на африканските нации

Халфът на националния отбор на Мароко по футбол Азедин Унахи напусна тима заради контузия на крака, заявиха от Мароканската футболна федерация, цитирана от Ройтерс. Тимът на домакините си осигури място на четвъртфиналите след успех над Танзания с 1:0 в неделя, благодарение на попадение на Брахим Диас, който го отпразнува, като развя фланелката на контузения си съотборник.

"Медицинските прегледи потвърдиха, че Азедин Унахи страда от мускулна травма. Официално съобщаваме, че той ще пропусне мачовете до края на турнира", написаха от федерацията.

بالشفاء العاجل عــــزالدين أونــــاحــــي



Get well soon, Azzedine Ounahi! We wish you a speedy recovery 🙏🏻#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/yzBJNC3QNO — Équipe du Maroc (@EnMaroc) January 5, 2026

25-годишният халф на испанския Жирона ще остане с тима на Уалид Реграги, за да ги подкрепи до края на турнира.

Мароко ще срещне петкратния шампион на Африка Камерун в петък в спор за място на полуфиналите.