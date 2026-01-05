Президентът на Камерун зарадва с индивидуални премии националите за класирането на четвъртфиналите

Футболистите на националния отбор на Камерун се зарадваха и на индивидуални премии от около 30 000 евро на всеки за класирането на отбора на четвъртфиналите на Купата на африканските нации.

Камерун си осигури среща с Мароко на 1/4-финалите на Купата на африканските нации

Парите са осигурени от президента на страната Пол Бия и спортния министър Нарсис Муел Комби, като това стана след успеха над Южна Африка с 2:1 на 1/8-финалите, предаде радио "Монте Карло".

"Поздравления на отбора след победата над "Бафана-Бафана", която осигури класиране за четвъртфиналите. В знак на признателност и на допълнителна мотивация и от името на държавата и на министерството са осигурен премиите за победа и класиране на стойност 18 180 000 франка на играч. Да живее Камерун, който побеждава!", коментира министърът Нарсис Муел Комби.

Après leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, les joueurs du Cameroun vont recevoir une belle prime d’environ 30.000 euros chacun, débloquée par le président Paul Biya et le ministre des Sports.https://t.co/lRZjRG3Alz — RMC Sport (@RMCsport) January 5, 2026

В следващата фаза тимът на Камерун ще срещне домакина Мароко, който е фаворит №1 за титлата. "Звездата при нас е колективът", казва селекционерът на отбора Давид Пагу, който пое тима в началото на декември след уволнението на Марк Брис, който имаше конфликт с президента на футболната федерация Самуел Ето'о.