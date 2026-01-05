Президентът на Камерун зарадва с индивидуални премии националите за класирането на четвъртфиналите

Футболистите на националния отбор на Камерун се зарадваха и на индивидуални премии от около 30 000 евро на всеки за класирането на отбора на четвъртфиналите на Купата на африканските нации.
Камерун си осигури среща с Мароко на 1/4-финалите на Купата на африканските нации
Парите са осигурени от президента на страната Пол Бия и спортния министър Нарсис Муел Комби, като това стана след успеха над Южна Африка с 2:1 на 1/8-финалите, предаде радио "Монте Карло".
"Поздравления на отбора след победата над "Бафана-Бафана", която осигури класиране за четвъртфиналите. В знак на признателност и на допълнителна мотивация и от името на държавата и на министерството са осигурен премиите за победа и класиране на стойност 18 180 000 франка на играч. Да живее Камерун, който побеждава!", коментира министърът Нарсис Муел Комби.
В следващата фаза тимът на Камерун ще срещне домакина Мароко, който е фаворит №1 за титлата. "Звездата при нас е колективът", казва селекционерът на отбора Давид Пагу, който пое тима в началото на декември след уволнението на Марк Брис, който имаше конфликт с президента на футболната федерация Самуел Ето'о.