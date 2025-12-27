Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Мароко
  3. Селекционерът на Мароко: Оставаме уверени, пътят е дълъг

Селекционерът на Мароко: Оставаме уверени, пътят е дълъг

  • 27 дек 2025 | 14:48
  • 903
  • 0
Селекционерът на Мароко: Оставаме уверени, пътят е дълъг

Селекционерът на Мароко Уалид Реграги говори след равенството 1:1 с Мали в мача от груповата фаза на Купата на африканските нации.

"Изиграхме добър и много напрегнат мач. Трябваше да го завършим в наша полза, докато имахме време. Поздравления за Мали за взетата точка. Не трябва да се предаваме. Пропускането на дузпи е част от футбола и не трябва да се отчайваме. Случва се" коментира той.

Мароко и Мали разделиха точките в мач с две дузпи
Мароко и Мали разделиха точките в мач с две дузпи

"Пътят към триумф на Купата на африканските нации е дълъг. Уверени сме, че играхме добре. Да, не постигнахме резултата, на който се надявахме, но и не загубихме. Оставаме уверени и това е изключително важно за нас преди последния ни мач в групата“, допълни Реграги.

Мароко е спечелил четири точки от два мача в турнира и е на първо място в Група „А“. На 29 декември тимът ще се изправи срещу Замбия.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Нотингам Форест 1:2 Манчестър Сити, Шерки изведе отново гостите напред

Нотингам Форест 1:2 Манчестър Сити, Шерки изведе отново гостите напред

  • 27 дек 2025 | 14:40
  • 5246
  • 14
Пиза приема Ювентус в битка между дъното и върха на Серия А

Пиза приема Ювентус в битка между дъното и върха на Серия А

  • 27 дек 2025 | 07:34
  • 1519
  • 0
Челси и Астън Вила в пряк сблъсък за топ 4

Челси и Астън Вила в пряк сблъсък за топ 4

  • 27 дек 2025 | 07:27
  • 4288
  • 3
Ливърпул приема Уулвърхамптън в емоционален мач на "Анфийлд"

Ливърпул приема Уулвърхамптън в емоционален мач на "Анфийлд"

  • 27 дек 2025 | 07:14
  • 13490
  • 8
Арсенал трябва да победи Брайтън, за да задържи върха

Арсенал трябва да победи Брайтън, за да задържи върха

  • 27 дек 2025 | 06:51
  • 1969
  • 0
Сити с гостуване на надигащия глава Форест

Сити с гостуване на надигащия глава Форест

  • 27 дек 2025 | 06:44
  • 4438
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Нотингам Форест 1:2 Манчестър Сити, Шерки изведе отново гостите напред

Нотингам Форест 1:2 Манчестър Сити, Шерки изведе отново гостите напред

  • 27 дек 2025 | 14:40
  • 5246
  • 14
Официално: ЦСКА привлече национал на Беларус

Официално: ЦСКА привлече национал на Беларус

  • 27 дек 2025 | 15:42
  • 4819
  • 14
Георги Миланов: Когато аз бях в клуба, с нашата работа поставихме началото на развитието на Левски

Георги Миланов: Когато аз бях в клуба, с нашата работа поставихме началото на развитието на Левски

  • 27 дек 2025 | 11:35
  • 11011
  • 12
ФИФА удари още един роден клуб - този път санкцията е по-различна

ФИФА удари още един роден клуб - този път санкцията е по-различна

  • 27 дек 2025 | 15:41
  • 1969
  • 1
Съставите на Ливърпул и Уулвърхамптън, Киеза и Фримпонг са титуляри

Съставите на Ливърпул и Уулвърхамптън, Киеза и Фримпонг са титуляри

  • 27 дек 2025 | 16:00
  • 677
  • 0
Съставите на Арсенал и Брайтън, много промени за „артилеристите“, Райс на нетипична позиция

Съставите на Арсенал и Брайтън, много промени за „артилеристите“, Райс на нетипична позиция

  • 27 дек 2025 | 16:17
  • 11
  • 0