Селекционерът на Мароко: Оставаме уверени, пътят е дълъг

Селекционерът на Мароко Уалид Реграги говори след равенството 1:1 с Мали в мача от груповата фаза на Купата на африканските нации.

"Изиграхме добър и много напрегнат мач. Трябваше да го завършим в наша полза, докато имахме време. Поздравления за Мали за взетата точка. Не трябва да се предаваме. Пропускането на дузпи е част от футбола и не трябва да се отчайваме. Случва се" коментира той.

"Пътят към триумф на Купата на африканските нации е дълъг. Уверени сме, че играхме добре. Да, не постигнахме резултата, на който се надявахме, но и не загубихме. Оставаме уверени и това е изключително важно за нас преди последния ни мач в групата“, допълни Реграги.

Мароко е спечелил четири точки от два мача в турнира и е на първо място в Група „А“. На 29 декември тимът ще се изправи срещу Замбия.