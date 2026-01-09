Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Мендеш: ПСЖ показа, че е най-добрият отбор във Франция

Мендеш: ПСЖ показа, че е най-добрият отбор във Франция

  • 9 яну 2026 | 13:58
  • 379
  • 0
Мендеш: ПСЖ показа, че е най-добрият отбор във Франция

Защитникът на Пари Сен Жермен Нуно Мендеш заяви, че парижани са затвърдили реномето си на най-добрия отбор във Франция с победата над Марсилия след дузпи и 2:2 в редовното време за Суперкупата на Франция.

ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия
ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия

"Това е Пари Сен Жермен. Никога не спираме, искаме да печелим всеки мач и това се случи. Мисля, че беше добър мач за нашия отбор; дадохме всичко от себе си и това е страхотно. Емоциите са нажежени. Още един трофей за Пари Сен Жермен. Показахме, че сме най-добрите във Франция и заслужавахме да спечелим днес, така че сега сме много щастливи“, каза Мендеш след мача.

23-годишният португалец спечели 12-ия си трофей с ПСЖ. Той е четирикратен шампион на Франция, двукратен носител на Купата на Франция, трикратен носител на Суперкупата на Франция, а също така носител на Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА и Междуконтиненталната купа.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Пристигането на Кансело в Барселона се отлага засега

Пристигането на Кансело в Барселона се отлага засега

  • 9 яну 2026 | 13:36
  • 1907
  • 2
Астън Вила договори 16-годишен талант за 12 милиона

Астън Вила договори 16-годишен талант за 12 милиона

  • 9 яну 2026 | 13:11
  • 1091
  • 2
Наполи с интерес към забравения Стърлинг

Наполи с интерес към забравения Стърлинг

  • 9 яну 2026 | 12:54
  • 1181
  • 0
Собослай: Ливърпул направи крачка напред

Собослай: Ливърпул направи крачка напред

  • 9 яну 2026 | 11:44
  • 1610
  • 2
Иниго Мартинес за завръщането си в Барса: Невъзможно е Лапорта да похарчи толкова много

Иниго Мартинес за завръщането си в Барса: Невъзможно е Лапорта да похарчи толкова много

  • 9 яну 2026 | 11:41
  • 7762
  • 2
Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

  • 9 яну 2026 | 11:09
  • 7930
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Боримиров: Левски е изряден, очакваме удари под кръста, другите сами могат да си опетнят честта

Боримиров: Левски е изряден, очакваме удари под кръста, другите сами могат да си опетнят честта

  • 9 яну 2026 | 15:08
  • 373
  • 0
Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

  • 9 яну 2026 | 13:20
  • 11039
  • 15
Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

  • 9 яну 2026 | 09:08
  • 16733
  • 9
Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

  • 9 яну 2026 | 13:26
  • 2872
  • 4
Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

  • 9 яну 2026 | 12:23
  • 7990
  • 31
Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

  • 9 яну 2026 | 11:09
  • 7930
  • 11