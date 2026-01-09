Мендеш: ПСЖ показа, че е най-добрият отбор във Франция

Защитникът на Пари Сен Жермен Нуно Мендеш заяви, че парижани са затвърдили реномето си на най-добрия отбор във Франция с победата над Марсилия след дузпи и 2:2 в редовното време за Суперкупата на Франция.

"Това е Пари Сен Жермен. Никога не спираме, искаме да печелим всеки мач и това се случи. Мисля, че беше добър мач за нашия отбор; дадохме всичко от себе си и това е страхотно. Емоциите са нажежени. Още един трофей за Пари Сен Жермен. Показахме, че сме най-добрите във Франция и заслужавахме да спечелим днес, така че сега сме много щастливи“, каза Мендеш след мача.

23-годишният португалец спечели 12-ия си трофей с ПСЖ. Той е четирикратен шампион на Франция, двукратен носител на Купата на Франция, трикратен носител на Суперкупата на Франция, а също така носител на Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА и Междуконтиненталната купа.

Снимки: Imago