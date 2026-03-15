Левски ще търси нови 3 точки срещу изпитващия трудности Берое - на живо преди двубоя в Стара Загора
  1. Sportal.bg
  2. Дженоа
  3. Дженоа спечели във Верона, впечатляващ гол на резерва

Дженоа спечели във Верона, впечатляващ гол на резерва

  • 15 март 2026 | 15:39
Дженоа спечели във Верона, впечатляващ гол на резерва

Дженоа спечели с 2:0 гостуването си на Верона в мач от 29-ия кръг на Серия А. Витиня (61’) откри резултата след час игра, а Лео Йостигор (86’) затвърди успеха в края на двубоя. Това бе трети пореден успех на “грифоните” над тима от града на Ромео и Жулиета.

Домакините можеха да открият резултата още в началото на двубоя, която едно центриране на Жан-Даниел Акпа-Акпро нацели гредата в опит да центрира. Резултатът в крайна сметка бе открит след час игра, когато току що появилият се от пейката Витиня успя да отнеме след много борба една топка в средата на терена, да напредне и да отправи великолепен удар от около 25 метра, който спря в мрежата на напълно неподготвения Лоренцо Монтипо. Португалецът се бе появил на терена секунди по-рано, но оказа мигновено въздействие в срещата. Точка на спора в срещата бе сложен в 86-ата минута, когато централният бранител Лео Йостигор засече центриране от фал и реализира с глава.

С този успех Дженоа събра 33 точки постигна втори пореден успех в Серия А. От своя страна Верона е на предпоследната позиция и надеждите за спасение все повече избледняват.

Снимки: Gettyimages

Започнаха изборите за президент на Барселона

Започнаха изборите за президент на Барселона

  • 15 март 2026 | 10:22
  • 6821
  • 5
В Интер са бесни на съдиите и ВАР във втори пореден мач

В Интер са бесни на съдиите и ВАР във втори пореден мач

  • 15 март 2026 | 09:25
  • 6453
  • 17
Челси обгради съдията - най-странното нещо, което ще видите на мач

Челси обгради съдията - най-странното нещо, което ще видите на мач

  • 15 март 2026 | 09:08
  • 17349
  • 7
Кой е "бижуто" на Арсенал - най-младият голмайстор в историята на Премиър лийг?

Кой е "бижуто" на Арсенал - най-младият голмайстор в историята на Премиър лийг?

  • 15 март 2026 | 08:27
  • 17470
  • 6
Барселона не трябва да отпуска газта срещу Севиля

Барселона не трябва да отпуска газта срещу Севиля

  • 15 март 2026 | 07:59
  • 3091
  • 0
Ливърпул излиза за задължителни три точки срещу разклатения Тотнъм

Ливърпул излиза за задължителни три точки срещу разклатения Тотнъм

  • 15 март 2026 | 07:34
  • 5115
  • 0
11-те на Берое и Левски, Хуан Переа води атаката на "сините"

11-те на Берое и Левски, Хуан Переа води атаката на "сините"

  • 15 март 2026 | 15:50
  • 6613
  • 11
Черно море пречупи трудно Монтана със страхотен гол

Черно море пречупи трудно Монтана със страхотен гол

  • 15 март 2026 | 16:22
  • 9783
  • 17
Втора лига на живо: ЦСКА II губи с 0:2, Лудогорец II изравни на Фратрия

Втора лига на живо: ЦСКА II губи с 0:2, Лудогорец II изравни на Фратрия

  • 15 март 2026 | 15:45
  • 34900
  • 36
Ман Юнайтед 0:0 Астън Вила, спокойно начало на двубоя

Ман Юнайтед 0:0 Астън Вила, спокойно начало на двубоя

  • 15 март 2026 | 15:59
  • 2709
  • 3
Бивш член на Изпълкома: Янев не става за ЦСКА, Гриша Ганчев му осигури купа на България

Бивш член на Изпълкома: Янев не става за ЦСКА, Гриша Ганчев му осигури купа на България

  • 15 март 2026 | 12:00
  • 23682
  • 54
Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

  • 15 март 2026 | 10:37
  • 29181
  • 45