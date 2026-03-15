Дженоа спечели във Верона, впечатляващ гол на резерва

Дженоа спечели с 2:0 гостуването си на Верона в мач от 29-ия кръг на Серия А. Витиня (61’) откри резултата след час игра, а Лео Йостигор (86’) затвърди успеха в края на двубоя. Това бе трети пореден успех на “грифоните” над тима от града на Ромео и Жулиета.

Домакините можеха да открият резултата още в началото на двубоя, която едно центриране на Жан-Даниел Акпа-Акпро нацели гредата в опит да центрира. Резултатът в крайна сметка бе открит след час игра, когато току що появилият се от пейката Витиня успя да отнеме след много борба една топка в средата на терена, да напредне и да отправи великолепен удар от около 25 метра, който спря в мрежата на напълно неподготвения Лоренцо Монтипо. Португалецът се бе появил на терена секунди по-рано, но оказа мигновено въздействие в срещата. Точка на спора в срещата бе сложен в 86-ата минута, когато централният бранител Лео Йостигор засече центриране от фал и реализира с глава.

С този успех Дженоа събра 33 точки постигна втори пореден успех в Серия А. От своя страна Верона е на предпоследната позиция и надеждите за спасение все повече избледняват.

