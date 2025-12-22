Популярни
  ПСЖ приготвя исторически договор за Луис Енрике

ПСЖ приготвя исторически договор за Луис Енрике

  • 22 дек 2025 | 20:33
  • 2074
  • 0

Ръководството на европейския клубен шампион Пари Сен Жермен иска да подпише доживотен договор със старши треньора Луис Енрике, твърди вестник AS. Специалистът пое поста на парижкия клуб през лятото на 2023 година. Настоящото му споразумение е до 30 юни 2027 година. Ако наставникът се съгласи на въпросния нов контракт, това би било прецедент в историята на световния футбол. Освен това той би го превърнал в най-скъпоплатения треньор.

Под ръководството на 55-годишния Енрике французите спечелиха шест трофея през 2025 г., като ликуваха с Шампионската лига, Суперкупата на Европа, Междуконтиненталната купа, Лига 1, Купата на Франция и суперкупата на страната. След 16 шампионатни мача през този сезон ПСЖ има 36 точки и е втори в класирането на френския елит.

Снимки: Imago

