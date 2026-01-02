Популярни
  Пари Сен Жермен
  2. Пари Сен Жермен
  Сафонов ще се възстановява по-дълго от очакваното

  • 2 яну 2026 | 22:48
Периодът за възстановяване на руския вратар на Пари Сен Жермен Матвей Сафонов е удължен до пет-шест седмици, съобщава френският вестник L'Equipe.

На 17-и декември Сафонов спаси четири от петте дузпи по време на финала за Междуконтиненталната купа срещу бразилския Фламенго, осигурявайки победата на парижани.

Пари Сен Жермен с шести трофей за годината
Руснакът обаче контузи ръката си и два дни по-късно от Пари Сен Жермен обявиха, че вратарят ще отсъства от три до четири седмици.

Героят за ПСЖ срещу Фламенго е със счупена ръка, потвърди Луис Енрике
26-годишният Матвей Сафонов се присъедини към френския клуб през лятото на 2024-а от тима на Краснодар.

