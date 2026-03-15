Черно море 0:0 Монтана

Черно море и Монтана играят един срещу друг в двубой от 26-ия кръг на efbet Лига. Резултатът на “Тича” към момента е 0:0.

ЧЕРНО МОРЕ 0:0 МОНТАНА

Стартови състави:

Черно море: 81. Кристиан Томов, 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 50. Ертан Томбак, 2. Цветомир Панов, 71. Васил Панайотов, 29. Берк Бейхан, 39. Николай Златев, 9. Хорхе Солер, 23. Димитър Тонев, 77. Селсо Сидни;

Монтана: 30. Васил Симеонов, 23. Антон Тунгаров, 13. Жоржиньо Соарес, 18. Костадин Илиев, 5. Ивайло Марков, 14. Димитър Буров, 6. Важебах Сакор, 24. Ангелос Тсингарас, 9. Филип Ежике, 10. Александър Тодоров, 7. Борис Димитров.