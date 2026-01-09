Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Луис Енрике: Марсилия игра по-добре от нас, Де Дзерби е страхотен треньор

Луис Енрике: Марсилия игра по-добре от нас, Де Дзерби е страхотен треньор

  • 9 яну 2026 | 03:22
  • 215
  • 0
Луис Енрике: Марсилия игра по-добре от нас, Де Дзерби е страхотен треньор

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике бе щастлив от спечелването на Суперкупата на Франция след успех с дузпи над големия враг Марсилия. Той обаче призна, че съперникът се е представил по-добре в този мач и похвали треньора им Роберто Де Дзерби.

„Беше много напечено. Започнахме мача добре, но в края Марсилия игра много силно и заслужено се върна в двубоя. Беше изключително трудно. Мисля, че те играха по-добре от нас, въпреки че тепърва трябва да анализирам срещата“, заяви Луис Енрике.

ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия
ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия

Испанецът не пропусна да изтъкне качествата на своя опонент за вечерта – Роберто Де Дзерби. Въпреки голямото съперничество между двата клуба, Енрике показа дълбоко уважение.

„Трябва да поздравя Де Дзерби, когото всички критикуват. Той е много добър треньор“, настоя наставникът на парижани.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Симеоне за случката с Винисиус: Не помня, имам лоша памет

Симеоне за случката с Винисиус: Не помня, имам лоша памет

  • 9 яну 2026 | 01:26
  • 1283
  • 0
Алонсо нападна Чоло: Някои неща са неприемливи

Алонсо нападна Чоло: Някои неща са неприемливи

  • 9 яну 2026 | 00:49
  • 1799
  • 0
Байерн привлича и брата на Ленарт Карл

Байерн привлича и брата на Ленарт Карл

  • 9 яну 2026 | 00:21
  • 627
  • 0
Фенербахче обяви привличането на френски национал от Лацио

Фенербахче обяви привличането на френски национал от Лацио

  • 9 яну 2026 | 00:13
  • 577
  • 0
Арсенал и Ливърпул не приличаха на лидер и шампион в постно дерби

Арсенал и Ливърпул не приличаха на лидер и шампион в постно дерби

  • 8 яну 2026 | 23:57
  • 17095
  • 59
Пропусната дузпа в края донесе ново реми между Милан и Дженоа на “Джузепе Меаца”

Пропусната дузпа в края донесе ново реми между Милан и Дженоа на “Джузепе Меаца”

  • 8 яну 2026 | 23:48
  • 7759
  • 17
Виж всички

Водещи Новини

Арсенал и Ливърпул не приличаха на лидер и шампион в постно дерби

Арсенал и Ливърпул не приличаха на лидер и шампион в постно дерби

  • 8 яну 2026 | 23:57
  • 17095
  • 59
Реал Мадрид сломи Атлетико и ще играе финал срещу Барселона

Реал Мадрид сломи Атлетико и ще играе финал срещу Барселона

  • 8 яну 2026 | 22:57
  • 23213
  • 116
ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия

ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия

  • 8 яну 2026 | 22:08
  • 14890
  • 20
Пропусната дузпа в края донесе ново реми между Милан и Дженоа на “Джузепе Меаца”

Пропусната дузпа в края донесе ново реми между Милан и Дженоа на “Джузепе Меаца”

  • 8 яну 2026 | 23:48
  • 7759
  • 17
Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

  • 8 яну 2026 | 14:14
  • 42521
  • 136
Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

  • 8 яну 2026 | 16:13
  • 23830
  • 9