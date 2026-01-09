Луис Енрике: Марсилия игра по-добре от нас, Де Дзерби е страхотен треньор

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике бе щастлив от спечелването на Суперкупата на Франция след успех с дузпи над големия враг Марсилия. Той обаче призна, че съперникът се е представил по-добре в този мач и похвали треньора им Роберто Де Дзерби.

„Беше много напечено. Започнахме мача добре, но в края Марсилия игра много силно и заслужено се върна в двубоя. Беше изключително трудно. Мисля, че те играха по-добре от нас, въпреки че тепърва трябва да анализирам срещата“, заяви Луис Енрике.

Испанецът не пропусна да изтъкне качествата на своя опонент за вечерта – Роберто Де Дзерби. Въпреки голямото съперничество между двата клуба, Енрике показа дълбоко уважение.

„Трябва да поздравя Де Дзерби, когото всички критикуват. Той е много добър треньор“, настоя наставникът на парижани.

