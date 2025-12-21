ПСЖ нямаше проблеми срещу аматьори за Купата

Отборът на Пари Сен Жермен започна успешно защитата на трофея си от турнира за Купата на Франция. Момчетата на Луис Енрике записаха убедителен успех с 4:0 при визитата си на нискодивизионния Фонтене и прогресираха към 1/16-финалите.
Старши треньорът на шампионите реши да не си създава излишни главоболия и стартира мача с голяма част от звездите си като Дезире Дуе, Гонсало Рамош, носителят на "Златната топка" и наградиата на ФИФА "The Best" Усман Дембеле, Уарен Заир-Емери, Люка Ернандес и лятното попълнение Иля Забарни. Единственото по-екзотично присъствие за френския хегемон на терена бе третия вратар Ренато Марин, който е само на 19 години.
Именно звездите се развихриха и решиха всичко до почивката с два гола.
Дезире Дуе откри резултата с гол в 25-ата минута, за който асистира Дембеле.
Десетина минути по-късно самият Дембеле се изяви и като голмайстор. Той реализира дузпа в 34-ата минута.
След почивката още в първия четвърт час гостите отрекоха всякакви съмнения относно предстоящата си победа.
Гонсало Рамош направи преднината на своите класическа в 53-тата минута с помощта на Маюлу, а в 58-ата след индивидуална акция оформи разгромния резултат. След това гостите намалиха оборотите и решиха да не унижават съперника, като се задоволиха със само четирите си гола.