Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. ПСЖ нямаше проблеми срещу аматьори за Купата

ПСЖ нямаше проблеми срещу аматьори за Купата

  • 21 дек 2025 | 00:04
  • 264
  • 0
ПСЖ нямаше проблеми срещу аматьори за Купата

Отборът на Пари Сен Жермен започна успешно защитата на трофея си от турнира за Купата на Франция. Момчетата на Луис Енрике записаха убедителен успех с 4:0 при визитата си на нискодивизионния Фонтене и прогресираха към 1/16-финалите.

Старши треньорът на шампионите реши да не си създава излишни главоболия и стартира мача с голяма част от звездите си като Дезире Дуе, Гонсало Рамош, носителят на "Златната топка" и наградиата на ФИФА "The Best" Усман Дембеле, Уарен Заир-Емери, Люка Ернандес и лятното попълнение Иля Забарни. Единственото по-екзотично присъствие за френския хегемон на терена бе третия вратар Ренато Марин, който е само на 19 години.

Именно звездите се развихриха и решиха всичко до почивката с два гола.

Дезире Дуе откри резултата с гол в 25-ата минута, за който асистира Дембеле.

Десетина минути по-късно самият Дембеле се изяви и като голмайстор. Той реализира дузпа в 34-ата минута.

След почивката още в първия четвърт час гостите отрекоха всякакви съмнения относно предстоящата си победа.

Гонсало Рамош направи преднината на своите класическа в 53-тата минута с помощта на Маюлу, а в 58-ата след индивидуална акция оформи разгромния резултат. След това гостите намалиха оборотите и решиха да не унижават съперника, като се задоволиха със само четирите си гола.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Реал Сосиедад продължи с мъките и се провали в последните секунди срещу последния

Реал Сосиедад продължи с мъките и се провали в последните секунди срещу последния

  • 20 дек 2025 | 19:49
  • 840
  • 0
Ливърпул трудно се справи с девет от Тотнъм, Исак с гол и контузия

Ливърпул трудно се справи с девет от Тотнъм, Исак с гол и контузия

  • 20 дек 2025 | 21:32
  • 18422
  • 128
Брайтън също не успя да пречупи Съндърланд

Брайтън също не успя да пречупи Съндърланд

  • 20 дек 2025 | 19:40
  • 734
  • 0
Пламен Андреев отново на вратата на Сантандер във важен двубой

Пламен Андреев отново на вратата на Сантандер във важен двубой

  • 20 дек 2025 | 19:30
  • 1294
  • 0
Кръстев влезе като резерва при загуба на Оксфорд

Кръстев влезе като резерва при загуба на Оксфорд

  • 20 дек 2025 | 19:21
  • 1155
  • 0
Младок избухна с хеттрик за Волфсбург, но това не помогна на „вълците“ в голов трилър с Фрайбург

Младок избухна с хеттрик за Волфсбург, но това не помогна на „вълците“ в голов трилър с Фрайбург

  • 20 дек 2025 | 19:11
  • 915
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

  • 20 дек 2025 | 16:51
  • 31389
  • 53
Реал Мадрид изпрати годината успешно, рожденикът Мбапе изравни рекорда на Роналдо

Реал Мадрид изпрати годината успешно, рожденикът Мбапе изравни рекорда на Роналдо

  • 20 дек 2025 | 23:58
  • 7372
  • 425
Марица обърна ЦПВК и ще спори за efbet Купа на България с Левски

Марица обърна ЦПВК и ще спори за efbet Купа на България с Левски

  • 20 дек 2025 | 21:02
  • 5956
  • 3
Ливърпул трудно се справи с девет от Тотнъм, Исак с гол и контузия

Ливърпул трудно се справи с девет от Тотнъм, Исак с гол и контузия

  • 20 дек 2025 | 21:32
  • 18422
  • 128
Арсенал се справи с Евертън и се върна на върха

Арсенал се справи с Евертън и се върна на върха

  • 20 дек 2025 | 23:59
  • 4908
  • 23
Ювентус удари Рома във вълнуващо дерби и вече е на само точка от четворката

Ювентус удари Рома във вълнуващо дерби и вече е на само точка от четворката

  • 20 дек 2025 | 23:14
  • 3881
  • 4