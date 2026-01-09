Жирона все повече напира за Тер Стеген

Ръководството на Жирона проявява изключително висок интерес към вратаря на Барселона Марк-Андре тер Стеген и вече е уведомило каталунците за това. На "Камп Ноу" са приели добре запитването, тъй като смятат вратарския пост за добре подсигурен с наличието на Жоан Гарсия и Войчех Шчесни. В Барса са наясно, че Жирона може да покрие само малка част от заплатата на Тер Стеген за втората половина на сезона, но са готови да съдействат, ако това е желанието на германския страж.

Именно тук се крие ключът към осъществяването на сделката: съгласието на самия Тер Стеген да приеме предложението на Жирона. Този ход носи както позитиви, така и известни рискове. От положителната страна е пълното доверие на треньора Мичел, който му гарантира титулярно място веднага след пристигането му. Това би било изключително полезно за него с оглед на националния отбор на Германия, давайки му възможност да натрупа игрова практика пред погледа на Юлиан Нагелсман и да затвърди статута си на номер едно преди Световното първенство следващото лято. В личен план, близостта на Жирона до Барселона ще му позволи лесно да съчетава професионалния с личния си живот, тъй като възможността да вижда децата си редовно е от огромно значение за Тер Стеген.

Въпреки това германецът има и някои колебания, свързани най-вече с факта, че този сезон е доста слаб за Жирона и клубът се бори за оцеляването си в елита.

Иначе добрата новина за Тер Стеген е, че дискомфортът, който изпита в оперираното си коляно, се оказа фалшива тревога и не би попречил на евентуален наем, ако той даде окончателното си съгласие да играе под ръководството на Мичел Санчес.

Снимки: Gettyimages