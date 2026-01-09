Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Жирона все повече напира за Тер Стеген

Жирона все повече напира за Тер Стеген

  • 9 яну 2026 | 07:09
  • 245
  • 0
Жирона все повече напира за Тер Стеген

Ръководството на Жирона проявява изключително висок интерес към вратаря на Барселона Марк-Андре тер Стеген и вече е уведомило каталунците за това. На "Камп Ноу" са приели добре запитването, тъй като смятат вратарския пост за добре подсигурен с наличието на Жоан Гарсия и Войчех Шчесни. В Барса са наясно, че Жирона може да покрие само малка част от заплатата на Тер Стеген за втората половина на сезона, но са готови да съдействат, ако това е желанието на германския страж.

Именно тук се крие ключът към осъществяването на сделката: съгласието на самия Тер Стеген да приеме предложението на Жирона. Този ход носи както позитиви, така и известни рискове. От положителната страна е пълното доверие на треньора Мичел, който му гарантира титулярно място веднага след пристигането му. Това би било изключително полезно за него с оглед на националния отбор на Германия, давайки му възможност да натрупа игрова практика пред погледа на Юлиан Нагелсман и да затвърди статута си на номер едно преди Световното първенство следващото лято. В личен план, близостта на Жирона до Барселона ще му позволи лесно да съчетава професионалния с личния си живот, тъй като възможността да вижда децата си редовно е от огромно значение за Тер Стеген.

Въпреки това германецът има и някои колебания, свързани най-вече с факта, че този сезон е доста слаб за Жирона и клубът се бори за оцеляването си в елита.

Иначе добрата новина за Тер Стеген е, че дискомфортът, който изпита в оперираното си коляно, се оказа фалшива тревога и не би попречил на евентуален наем, ако той даде окончателното си съгласие да играе под ръководството на Мичел Санчес.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Симеоне за случката с Винисиус: Не помня, имам лоша памет

Симеоне за случката с Винисиус: Не помня, имам лоша памет

  • 9 яну 2026 | 01:26
  • 3609
  • 6
Алонсо нападна Чоло: Някои неща са неприемливи

Алонсо нападна Чоло: Някои неща са неприемливи

  • 9 яну 2026 | 00:49
  • 4484
  • 1
Байерн привлича и брата на Ленарт Карл

Байерн привлича и брата на Ленарт Карл

  • 9 яну 2026 | 00:21
  • 1057
  • 0
Фенербахче обяви привличането на френски национал от Лацио

Фенербахче обяви привличането на френски национал от Лацио

  • 9 яну 2026 | 00:13
  • 923
  • 0
Арсенал и Ливърпул не приличаха на лидер и шампион в постно дерби

Арсенал и Ливърпул не приличаха на лидер и шампион в постно дерби

  • 8 яну 2026 | 23:57
  • 27849
  • 131
Пропусната дузпа в края донесе ново реми между Милан и Дженоа на “Джузепе Меаца”

Пропусната дузпа в края донесе ново реми между Милан и Дженоа на “Джузепе Меаца”

  • 8 яну 2026 | 23:48
  • 11985
  • 18
Виж всички

Водещи Новини

Арсенал и Ливърпул не приличаха на лидер и шампион в постно дерби

Арсенал и Ливърпул не приличаха на лидер и шампион в постно дерби

  • 8 яну 2026 | 23:57
  • 27849
  • 131
Реал Мадрид сломи Атлетико и ще играе финал срещу Барселона

Реал Мадрид сломи Атлетико и ще играе финал срещу Барселона

  • 8 яну 2026 | 22:57
  • 33201
  • 117
ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия

ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия

  • 8 яну 2026 | 22:08
  • 20143
  • 20
Пропусната дузпа в края донесе ново реми между Милан и Дженоа на “Джузепе Меаца”

Пропусната дузпа в края донесе ново реми между Милан и Дженоа на “Джузепе Меаца”

  • 8 яну 2026 | 23:48
  • 11985
  • 18
Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

  • 8 яну 2026 | 14:14
  • 46174
  • 137
Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

  • 8 яну 2026 | 16:13
  • 27084
  • 10