Има сделка: Жоао Кансело се завръща в Барселона

Барселона уреди привличането на Жоао Кансело под наем до края на настоящия сезон, обяви “Марка”. Португалецът ще бъде взет от Ал-Хилал, за който играе от лятото на 2024-та година насам. Каталунците даже не само няма да плащат трансферна сума за преотстъпването, а и ще покриват само около четвърт от заплатата на футболиста, която по принцип е 15 млн. евро/година.

Споразумението между всички страни е пълно, като остава единствено изготвянето на договорите и полагането на подписи от страна на двата клуба и играча. Преди това обаче медицинската комисия на Ла Лига трябва да даде зелена светлина за картотекирането му на мястото на Андреас Кристенсен, който ще отсъства четири месеца. Очаква се това да бъде формалност, тъй като контузията на датчанина е сериозна и безспорна.

Сделката се ускори през последните часове поради силния натиск от страна на Интер, който също се стремеше да привлече 31-годишния португалски национал и бе готов да отправи сериозна оферта. В случая самият Кансело е бил категоричен, че предпочита “Спотифай Камп Ноу”.

Първоначално това не беше най-предпочитаният вариант за Барселона. Треньорът Флик искаше централен защитник, който да замести дълготрайно контузения Кристенсен, но пазарът не предлага подходящи играчи на тази позиция.

Голямото предимство на Кансело е, че той познава отлично клуба. Той беше там през сезон 2023/24 като преотстъпен от Манчестър Сити.

Въпреки че не е централен защитник, неговата универсалност и способността му да играе еднакво добре и на двата фланга предоставят ценни опции на германския треньор. Жерард Мартин ще бъде използван като централен бранител, а при спешна нужда и Кунде може да заеме тази позиция, тъй като неговото място на фланга ще бъде заето от Кансело. Предвид тази ситуация, ръководството на Барселона реши да се насочи към португалеца.

Условията по сделката са изключително изгодни за каталунците. Кансело ще играе под наем до края на сезона, като ще получава пропорционалната част (40%) от заплатата на Кристенсен, позволена от правилника. Това означава, че привличането на крайния бранител не води до никакви допълнителни разходи за Барселона. Очаква се споразумението да бъде обявено официално в следващите дни.