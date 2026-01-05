Не се страхувам да прекратя кариерата си, разкри Левандовски

Нападателят на Барселона Роберт Левандовски не мисли за оттеглянето си. Той не си е поставил краен срок за окачване на бутонките, но във всеки случай не се страхува да напусне активния футбол. 37-годишният полски национал се чувства готов да се изправи пред нов етап в живота си, когато прецени, че е дошъл моментът да промени своето ежедневие. Засега обаче той не го планира. Договорът му с каталунците е до юни с опция за още една година.

Левандовски направи преглед на кариерата и плановете си в подкаста High Performance, който сподели в социалните си мрежи. Интервюто се фокусира основно върху менталната подготовка на елитния спортист, както по време на активна кариера, така и след решението за оттегляне. Нападателят коментира, че успехът в неговата дълга и успешна кариера се дължи както на физическата, така и на психическата подготовка. Всъщност той смята, че 70 процента от триумфа се дължи на психологическия аспект, върху който работи усилено, особено през последните години.

„Не се страхувам да прекратя кариерата си, защото започвам да се подготвям за това, да подготвям неща, които мога да правя след футбола“, коментира Левандовски, който в подкаста засегна и теми от личния си живот като смъртта на баща си в много ранна детска възраст.

Полякът призна, че част от спокойствието му за бъдещето се дължи на факта, че има и развива други аспекти освен футбола: „Футболът е много важна част от живота ми, но не е целият ми живот, особено сега. Когато бях млад, не мислех за това, защото в главата ми беше само футбол, футбол и футбол, но сега знам, че съм много близо до края на кариерата си, не знам, след една, две, три години... може би четири, не знам, но не изпитвам напрежение.“

Левандовски също така настоя, че тялото му ще му подскаже кога да спре: „Ако един ден чуя тялото си и усетя, че нещо се е променило, тогава ще бъда готов да прекратя кариерата си.“

Полякът призна също, че манталитетът в Германия е различен от този в Испания, към който е трябвало да се адаптира. Ветеранът сподели, че при пристигането си на “Камп Ноу” в клуба са го помолили да бъде твърд с младите играчи, но скоро е видял, че поведението му е отхвърлено от футболистите.

„В Байерн манталитетът беше различен, защото имахме по-опитни и по-твърди играчи. Когато подписах с Барселона, видях много млади играчи, които трябваше да бъдат по-строги към себе си. От клуба ми казаха, че имат нужда от някой като мен, който да ги научи, че да си на върха не е въпрос само на една, две или три седмици, и че това, което правиш във фитнеса, е важно, както и да работиш здраво всеки ден. Но след като ги опознах, започнах да се уча и от тях. Започнах да виждам, че този тип поведение не им харесва, а също така видях, че те разбират много от футбол. Мисля, че преди много години, на възрастта, на която са играчите на Барса сега, професионалистите не разбирахме футбола толкова добре, колкото те го разбират сега. Емпатията, всичко около футбола... И това ми помогна много.“

При пристигането си в Барселона и срещата с младежите от “Ла Масия” Левандовски се сблъсква не само с културен, но и с поколенчески сблъсък, който му помага да израсне: „Бях в различен свят, в различно поколение. Аз съм по-възрастен от бащите на играчите. По-възрастен съм от бащата на Ламин, например, и тогава си казах: „Хайде, трябва да се уча и от тях“, признава смирено той.