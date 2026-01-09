Популярни
  Челси
  2. Челси
  Челси продължава да кръжи около Фермин Лопес

  • 9 яну 2026 | 07:33
  • 1106
  • 0
Челси продължава да кръжи около Фермин Лопес

Английският гранд Челси поднови интереса си към полузащитника на Барселона Фермин Лопес. Лондонският клуб следи отблизо развитието на играча, който се утвърди като един от големите пробиви в европейския футбол, както за пореден път демонстрира в полуфинала за Суперкупата на Испания срещу Атлетик в Саудитска Арабия. След неуспешния си опит да го привлекат миналото лято, „сините“ обмислят да отправят нова оферта.

Според авторитетния журналист Екрем Конур, в стремежа си да подпомогне новия мениджър Лиъм Росиниър, клубът е готов да направи значителна инвестиция. Твърди се, че Челси е подготвил 150 милиона евро за привличането на двама футболисти – Фермин и звездата на Милан Рафаел Леао.

От Челси виждат в юношата на Барселона млад талант с огромен потенциал. Източници от Англия посочват, че спортното ръководство на клуба цени особено високо способността на Фермин да преодолява противниковите линии, неговата интензивност при игра без топка и състезателния му дух. Тези качества напълно отговарят на профила, който търси спортният проект на „Стамфорд Бридж“.

Въпреки че към момента няма официална оферта, интересът остава силен и според същите източници може да се засили в следващите трансферни прозорци. От своя страна, както обкръжението на играча, така и ръководството на Барселона, са изцяло концентрирани върху турнира за Суперкупата на Испания и дават приоритет на неговото оставане в отбора.

Въпреки това, продължаващият интерес от Висшата лига потвърждава силното влияние, което футболистът оказва, и го поставя на международната сцена като едно от имената, които трябва да бъдат следени отблизо в близко бъдеще.

