  БФС организира среща с БПФЛ и клубовете от efbet Лига

БФС организира среща с БПФЛ и клубовете от efbet Лига

  • 8 яну 2026 | 13:16
  • 1390
  • 0
БФС откликна на молбата на Лудогорец за среща с клубовете от efbet Лига и Българската професионална футболна лига. Тази идея на "орлите" впоследствие беше подкрепена от Монтана, Ботев (Пловдив) и Спартак (Варна).

Лудогорец поиска извънредна среща между клубовете, БФС и ПФЛ, обяви причините
Ето какво пишат от футболната централа:

"В петък, 09 януари 2026 година, от 11.00 часа в efbet Национална футболна база ще се проведе среща между клубовете от елита, Българския футболен съюз и Българската професионална футболна лига.

След нейния край ще бъде проведена пресконференция, на която ще бъдат съобщени подробности около поставените теми и проведената дискусия".

