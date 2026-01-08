БФС организира среща с БПФЛ и клубовете от efbet Лига

БФС откликна на молбата на Лудогорец за среща с клубовете от efbet Лига и Българската професионална футболна лига. Тази идея на "орлите" впоследствие беше подкрепена от Монтана, Ботев (Пловдив) и Спартак (Варна).

Ето какво пишат от футболната централа:

"В петък, 09 януари 2026 година, от 11.00 часа в efbet Национална футболна база ще се проведе среща между клубовете от елита, Българския футболен съюз и Българската професионална футболна лига.

След нейния край ще бъде проведена пресконференция, на която ще бъдат съобщени подробности около поставените теми и проведената дискусия".