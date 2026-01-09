Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. В Левски са оптимисти за новия договор на Кристиан Димитров

В Левски са оптимисти за новия договор на Кристиан Димитров

  • 9 яну 2026 | 10:37
  • 545
  • 2

Ръководството на Левски е оптимистично настроено по казуса с новия договор на централния защитник Кристиан Димитров. Както е известно, настоящият контракт на национала изтича след края на сезона. Шефовете на няколко пъти подобряваха предложенията си към него и се очаква последното да бъде прието.

Появиха се информации, че клубове от Турция мътят главата на родния национал, но нагласите в Левски са, че ще успят да го задържат. Централният бранител е сред основните футболисти на Хулио Веласкес и испанецът държи да го има в състава си. През сезона 28-годишният футболист изигра 23 двубоя във всички турнири, в които вкара едно попадение.

Турци изкушават ас на Левски
Турци изкушават ас на Левски

Дори Димитров да подпише нов договор, "сините" ще продължат да се оглеждат за нов централен защитник, който да привлекат преди старта на пролетния дял на кампанията, твърди "Тема Спорт". Причината е продажбата на Цунами в турския Ъгдър. В момента за центъра на отбраната Левски разполага, освен с Димитров, с Кристиан Макун и Никола Серафимов. Към венецуелеца има интерес от чуждестранни клубове, но той със сигурност ще бъде задържан. Серафимов към момента е със статут на резерва. Освен в центъра на отбраната играе и като десен бек.

