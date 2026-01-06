Турци изкушават ас на Левски

Левски може да загуби един от основните си играчи - Кристиан Димитров. Националът е получил сериозна оферта от турски отбор, която може да промени изцяло плановете му за бъдещето, твърди "Мач Телеграф".

Както е известно, той обеща да подпише нов договор със "сините", след като останаха само дребни детайли за уточняване. Това обаче може и да не се случи. Според запознати Димитров е изкушаван от тим от Истанбул. В момента има три такива, които търсят нови попълнения на всяка цена - Еюпспор, Фатих Карагюмрюк и Касъмпаша.

Причината е една - застрашени са от изпадане. И сега ще трябва да коригират лошото си представяне през есента със силни пролетни мачове. Затова сега няма да жалят средства. И на Кристиан Димитров му е предложена заплата, каквато трудно ще получи на "Герена".