Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Левски заминава на лагер в Турция, очакванията на Георги Костадинов за 2026
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Турци изкушават ас на Левски

Турци изкушават ас на Левски

  • 6 яну 2026 | 09:55
  • 3078
  • 4

Левски може да загуби един от основните си играчи - Кристиан Димитров. Националът е получил сериозна оферта от турски отбор, която може да промени изцяло плановете му за бъдещето, твърди "Мач Телеграф".

Както е известно, той обеща да подпише нов договор със "сините", след като останаха само дребни детайли за уточняване. Това обаче може и да не се случи. Според запознати Димитров е изкушаван от тим от Истанбул. В момента има три такива, които търсят нови попълнения на всяка цена - Еюпспор, Фатих Карагюмрюк и Касъмпаша.

Майкон разкри, че вече преговаря за нов договор с Левски
Майкон разкри, че вече преговаря за нов договор с Левски

Причината е една - застрашени са от изпадане. И сега ще трябва да коригират лошото си представяне през есента със силни пролетни мачове. Затова сега няма да жалят средства. И на Кристиан Димитров му е предложена заплата, каквато трудно ще получи на "Герена".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Септември иска да привлече Патрик-Габриел Галчев от Левски

Септември иска да привлече Патрик-Габриел Галчев от Левски

  • 6 яну 2026 | 01:43
  • 6273
  • 2
Нефтохимик с един нов и четирима напускащи на старта на подготовката

Нефтохимик с един нов и четирима напускащи на старта на подготовката

  • 6 яну 2026 | 01:19
  • 2227
  • 0
ЦСКА привлече крило от Бразилия

ЦСКА привлече крило от Бразилия

  • 6 яну 2026 | 00:07
  • 17140
  • 24
Илиана Раева: Да е светло на прекрасната ти душа, Старши!

Илиана Раева: Да е светло на прекрасната ти душа, Старши!

  • 5 яну 2026 | 20:56
  • 8509
  • 4
Монтана обяви раздялата си с четирима футболисти

Монтана обяви раздялата си с четирима футболисти

  • 5 яну 2026 | 20:54
  • 2375
  • 0
Щерката на Трифон Иванов скърби за Стратега

Щерката на Трифон Иванов скърби за Стратега

  • 5 яну 2026 | 20:18
  • 4279
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Официално: ЦСКА представи третото си ново попълнение

Официално: ЦСКА представи третото си ново попълнение

  • 6 яну 2026 | 09:45
  • 6392
  • 8
Григор Димитров поведе с брейк на Пабло Кареньо Буста в началото на втория сет

Григор Димитров поведе с брейк на Пабло Кареньо Буста в началото на втория сет

  • 6 яну 2026 | 10:35
  • 5936
  • 1
Левски тръгва за Турция - очаквайте на живо!

Левски тръгва за Турция - очаквайте на живо!

  • 6 яну 2026 | 10:45
  • 1210
  • 3
ЦСКА с интерес към доскорошен съотборник на Меси

ЦСКА с интерес към доскорошен съотборник на Меси

  • 6 яну 2026 | 09:39
  • 5062
  • 3
Майкон разкри, че вече преговаря за нов договор с Левски

Майкон разкри, че вече преговаря за нов договор с Левски

  • 6 яну 2026 | 08:08
  • 6281
  • 5
Ювентус ще опита да се върне към победите срещу коварен съперник

Ювентус ще опита да се върне към победите срещу коварен съперник

  • 6 яну 2026 | 07:03
  • 3929
  • 2