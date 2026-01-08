Лацио преподписа с най-опитния си играч, на когото му изтичаше договора

След днешното привличане на новия нападател Петар Ратков, Лацио зарадва своите фенове с още една важна новина, обявявайки удължаването на договора на десния бек Адам Марушич до лятото на 2028-а с опцията за още една година.

Лацио привлече голмайстора на РБ Залцбург

Досегашният контракт на 33-годишния играч щеше да изтече след края на сезона. Той обаче преподписа с клуба след преговори, продължили около година, избирайки оставането в Лацио пред офертите на италиански, турски и арабски клубове, както заяви неговият агент Урош Янкович. Именно черногорският национал е футболистът с най-много мачове в настоящия състав на Маурицио Сари. Той пристигна на “Олимпико” през 2017 година и оттогава насам е записал 334 двубоя с 15 гола и 17 асистенции. През този сезон Марушич продължава да бъде ключова фигура за “орлите”, изигравайки 18 срещи във всички турнири, като има една асистенция в тях. За своята родина пък той има 68 срещи с пет попадения и четири голови паса.

Междувременно, съвсем скоро Лацио ще потвърди и привличането на полузащитника на Аякс Кенет Тейлър, който пристигна тази вечер за медицинските си прегледи в Рим. Нидерландският национал ще бъде купен за 15+2 млн. евро и ще подпише договор за четири години и половина.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages