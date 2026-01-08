Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лацио
  3. Лацио преподписа с най-опитния си играч, на когото му изтичаше договора

Лацио преподписа с най-опитния си играч, на когото му изтичаше договора

  • 8 яну 2026 | 23:20
  • 197
  • 0

След днешното привличане на новия нападател Петар Ратков, Лацио зарадва своите фенове с още една важна новина, обявявайки удължаването на договора на десния бек Адам Марушич до лятото на 2028-а с опцията за още една година.

Лацио привлече голмайстора на РБ Залцбург
Лацио привлече голмайстора на РБ Залцбург

Досегашният контракт на 33-годишния играч щеше да изтече след края на сезона. Той обаче преподписа с клуба след преговори, продължили около година, избирайки оставането в Лацио пред офертите на италиански, турски и арабски клубове, както заяви неговият агент Урош Янкович. Именно черногорският национал е футболистът с най-много мачове в настоящия състав на Маурицио Сари. Той пристигна на “Олимпико” през 2017 година и оттогава насам е записал 334 двубоя с 15 гола и 17 асистенции. През този сезон Марушич продължава да бъде ключова фигура за “орлите”, изигравайки 18 срещи във всички турнири, като има една асистенция в тях. За своята родина пък той има 68 срещи с пет попадения и четири голови паса.

Междувременно, съвсем скоро Лацио ще потвърди и привличането на полузащитника на Аякс Кенет Тейлър, който пристигна тази вечер за медицинските си прегледи в Рим. Нидерландският национал ще бъде купен за 15+2 млн. евро и ще подпише договор за четири години и половина.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Реал Мадрид сломи Атлетико и ще играе финал срещу Барселона

Реал Мадрид сломи Атлетико и ще играе финал срещу Барселона

  • 8 яну 2026 | 22:57
  • 14826
  • 82
ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия

ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия

  • 8 яну 2026 | 22:08
  • 10392
  • 16
Реграги защити Мароко от критиките преди сблъсъка с Камерун

Реграги защити Мароко от критиките преди сблъсъка с Камерун

  • 8 яну 2026 | 19:24
  • 1171
  • 0
Обилен снеговалеж заплашва мачове от Бундеслигата

Обилен снеговалеж заплашва мачове от Бундеслигата

  • 8 яну 2026 | 19:13
  • 951
  • 0
Не сме фаворити, но можем да отстраним Сенегал, смятат в Мали

Не сме фаворити, но можем да отстраним Сенегал, смятат в Мали

  • 8 яну 2026 | 19:08
  • 952
  • 0
Рома се доближава до Распадори и натиска за защитник на Тотнъм

Рома се доближава до Распадори и натиска за защитник на Тотнъм

  • 8 яну 2026 | 18:38
  • 2283
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арсенал 0:0 Ливърпул, греда на Конър Брадли

Арсенал 0:0 Ливърпул, греда на Конър Брадли

  • 8 яну 2026 | 20:57
  • 7875
  • 12
Реал Мадрид сломи Атлетико и ще играе финал срещу Барселона

Реал Мадрид сломи Атлетико и ще играе финал срещу Барселона

  • 8 яну 2026 | 22:57
  • 14826
  • 82
ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия

ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия

  • 8 яну 2026 | 22:08
  • 10392
  • 16
Милан 0:1 Дженоа, ВАР отмени гол на Пулишич

Милан 0:1 Дженоа, ВАР отмени гол на Пулишич

  • 8 яну 2026 | 21:45
  • 3306
  • 4
Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

  • 8 яну 2026 | 14:14
  • 39093
  • 132
Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

  • 8 яну 2026 | 16:13
  • 20960
  • 9