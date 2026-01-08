Нойер се завръща за мача с Волфсбург, Кимих - не

Мануел Нойер ще се завърне между гредите на Байерн (Мюнхен) в неделя срещу Волфсбург, докато Йошуа Кимих вероятно ще пропусне рестарта на Бундеслигата за лидерите в класирането.

Капитанът на отбора Нойер се възстанови от контузия на бедрения мускул, докато Кимих все още се лекува от проблем с глезена, който го притеснява от ноември.

Алфонсо Дейвис и Саша Боей също отсъстваха от откритата тренировка в четвъртък поради заболяване, а Николас Джаксън все още е на Купата на африканските нации.

Плеймейкърът Джамал Мусиала тренира, но мачът с Волфсбург все още е твърде рано за завръщане след фрактура на фибулата и изкълчен глезен, които той получи през юли.

Членът на борда на Байерн, отговарящ за спорта, Макс Еберл заяви, че няма да поемат рискове с Кимих в „началото на натоварен период с мачове в средата на седмицата през следващите три седмици.

„Може да отнеме още няколко дни. Просто като предпазна мярка, за да можем да планираме с Кимих цялата втора половина на сезона“, каза Еберл.

Следващият мач на Байерн срещу Кьолн в сряда ще бъде средата на сезона в лигата. Носителите на титлата са с девет точки преднина на върха на Бундеслигата, в добра позиция за директно влизане в осминафиналите на Шампионската лига и в четвъртфиналите за Купата на Германия.