Вход / Регистрирай се
Байерн затваря една трибуна на "Алианц Арена" за следващия си мач в Шампионската лига

  • 6 яну 2026 | 00:38
Байерн Мюнхен може да играе предстоящия си домакински мач от Шампионската лига при една напълно празна трибуна на стадион „Алианц Арена“ заради санкция от Европейската футболна централа (УЕФА) за използване на пиротехника от феновете, заяви главният изпълнителен директор Ян-Кристиан Дреезен.

„Ще трябва да затворим блоковете от 111 до 114. Наистина обмисляме да затворим цялата южна трибуна. Вече обсъдихме това, но все още не сме взели окончателно решение“, цитира изданието t-online думите на Дреезен по време на посещение на фен клуб на Байерн в Нойфарн при Фрайзинг (Бавария) в неделя.

УЕФА постанови, че блокове 111 до 114 от долното ниво на южната трибуна на „Алианц Арена“ трябва да останат затворени за следващото домакинство от Шампионската лига на 21 януари срещу Юнион Сен Жилоа, след като през декември бяха пуснати фойерверки на двубоя срещу Спортинг.

По този начин пълното затваряне на южната трибуна беше спестено за Байерн Мюнхен, но клубът може би ще го направи въпреки това.

„Проблемът е, че ако просто затворим блоковете от 111 до 114, хората ще се разпръснат и отчасти ще бъдат засегнати неподходящи хора“, добави Дреезен.

От клуба вече са потърсили разговори с ултрасите. „Бих призовал силно тези, които редовно пускат пиротехнически изделия, може би да осъзнаят, че вредят на клуба. А това не се толерира и приема от мнозинството фенове на стадиона“, заяви още Ян-Кристиан Дреезен.

Снимки: Gettyimages

ЦСКА привлече крило от Бразилия

ЦСКА привлече крило от Бразилия

  • 6 яну 2026 | 00:07
  • 3211
  • 1
Любо Пенев: Сбогом, Чичо! Прости ми, че не успях да те изпратя лично! Благодаря ти за всичко

Любо Пенев: Сбогом, Чичо! Прости ми, че не успях да те изпратя лично! Благодаря ти за всичко

  • 5 яну 2026 | 18:50
  • 28303
  • 34
Викан от Илиан Илиев в националния отбор на България на крачка от трансфер в ЦСКА

Викан от Илиан Илиев в националния отбор на България на крачка от трансфер в ЦСКА

  • 5 яну 2026 | 16:12
  • 42733
  • 30
Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем

Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем

  • 5 яну 2026 | 15:20
  • 42263
  • 51
България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 12:40
  • 45643
  • 79
Рилски спортист излъга Балкан в страхотно дерби в Самоков

Рилски спортист излъга Балкан в страхотно дерби в Самоков

  • 5 яну 2026 | 21:14
  • 8172
  • 4