Делап: Лиъм е първокласен треньор

Нападателят на Челси Лиъм Делап коментира назначаването на Лиъм Росиниър за мениджър. Двамата преди това са работили заедно в Хъл Сити.

„Всички са развълнувани да работят с новия мениджър. Енцо Мареска напусна, но просто трябва да работим още по-усърдно под ръководството на Лиъм и да видим какви идеи има.

Познавам го много добре и той е първокласен треньор, така че се надявам, че може да помогне на играчите. Мисля, че е наистина обещаващ млад специалист и обича да играе футбол. Знам, че има невероятна страст към треньорството, така че се надявам, че може да внесе идеите си в нашия стил и да ни помогне с каквото може“, каза Делап на официалния сайт на Челси.

41-годишният Росиниър подписа договор с клуба от Фулъм до 2032 година.

От лятото на 2024 г. той работи в Страсбург. През сезон 2025/26, под негово ръководство, френският отбор спечели груповата фаза на Лигата на конференциите и е седми в Лига 1. Преди това той е бил мениджър и на Хъл Сити.

На 1 януари Челси уволни Енцо Мареска. Лондончани са пети в класирането на английската Висша лига за сезон 2025/26 с 31 точки след 21 мача.