Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Делап: Лиъм е първокласен треньор

Делап: Лиъм е първокласен треньор

  • 8 яну 2026 | 17:55
  • 375
  • 0

Нападателят на Челси Лиъм Делап коментира назначаването на Лиъм Росиниър за мениджър. Двамата преди това са работили заедно в Хъл Сити.

„Всички са развълнувани да работят с новия мениджър. Енцо Мареска напусна, но просто трябва да работим още по-усърдно под ръководството на Лиъм и да видим какви идеи има.

Познавам го много добре и той е първокласен треньор, така че се надявам, че може да помогне на играчите. Мисля, че е наистина обещаващ млад специалист и обича да играе футбол. Знам, че има невероятна страст към треньорството, така че се надявам, че може да внесе идеите си в нашия стил и да ни помогне с каквото може“, каза Делап на официалния сайт на Челси.

41-годишният Росиниър подписа договор с клуба от Фулъм до 2032 година.

От лятото на 2024 г. той работи в Страсбург. През сезон 2025/26, под негово ръководство, френският отбор спечели груповата фаза на Лигата на конференциите и е седми в Лига 1. Преди това той е бил мениджър и на Хъл Сити.

На 1 януари Челси уволни Енцо Мареска. Лондончани са пети в класирането на английската Висша лига за сезон 2025/26 с 31 точки след 21 мача.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Бруталното представяне на Барселона от снощи в цифри

Бруталното представяне на Барселона от снощи в цифри

  • 8 яну 2026 | 13:17
  • 13676
  • 13
Хаосът в Тотнъм продължава, капитанът скочи на клубното ръководство с пост в социалните мрежи

Хаосът в Тотнъм продължава, капитанът скочи на клубното ръководство с пост в социалните мрежи

  • 8 яну 2026 | 12:30
  • 13825
  • 2
Нов проблем в защита за Реал в навечерието на мадридското дерби

Нов проблем в защита за Реал в навечерието на мадридското дерби

  • 8 яну 2026 | 12:05
  • 4284
  • 3
Гари Невил сравни случващото се в Манчестър Юнайтед с популярен филм

Гари Невил сравни случващото се в Манчестър Юнайтед с популярен филм

  • 8 яну 2026 | 11:33
  • 12679
  • 5
Мениджърът на Брентфорд за Игор Тиаго: Той е сензационен, изпревари всички очаквания

Мениджърът на Брентфорд за Игор Тиаго: Той е сензационен, изпревари всички очаквания

  • 8 яну 2026 | 10:28
  • 7122
  • 13
Луис Енрике преди финала с Марсилия: Ще трябва да контролираме добре емоциите си

Луис Енрике преди финала с Марсилия: Ще трябва да контролираме добре емоциите си

  • 8 яну 2026 | 10:00
  • 2176
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец представи първото си ново попълнение

Лудогорец представи първото си ново попълнение

  • 8 яну 2026 | 17:01
  • 6363
  • 4
Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

  • 8 яну 2026 | 14:14
  • 25916
  • 82
ЦСКА 1948 взима голова машина, таранът е преминал и през ПСЖ

ЦСКА 1948 взима голова машина, таранът е преминал и през ПСЖ

  • 8 яну 2026 | 16:22
  • 12356
  • 9
Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

  • 8 яну 2026 | 12:27
  • 30045
  • 114
Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

  • 8 яну 2026 | 16:13
  • 13134
  • 7
Официално: Спартак (Варна) привлече Димо Кръстев от Фиорентина

Официално: Спартак (Варна) привлече Димо Кръстев от Фиорентина

  • 8 яну 2026 | 14:53
  • 7487
  • 10