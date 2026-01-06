Популярни
Мареска с първи думи след уволнението си

  • 6 яну 2026 | 16:40
  • 2015
  • 0
Мареска с първи думи след уволнението си

Енцо Мареска, който бе уволнен от Челси в първия ден на 2026 година, за първи път официално коментира раздялата си с лондончани, използвайки своя профил в “Инстаграм”. Италианецът направи това в деня, в който клубът официално обяви Лиъм Росиниър за негов наследник. Мареска заяви, че си тръгва с вътрешното спокойствие, че оставя Челси там, където трябва да бъде, и благодари на феновете и играчите, но не и на ръководството.

Ето и какво написа Мареска, който използва като заглавие цитат от прощалното писмо на генерал Робърт Бейдън-Пауъл, който е основател на скаутското движение:

"ОСТАВЕТЕ ТОЗИ СВЯТ МАЛКО ПО-ДОБЪР, ОТКОЛКОТО СТЕ ГО ЗАВАРИЛИ"

Пътуването ми с Челси започна с предварителните кръгове на лигата на конференциите. Тръгвам си с вътрешното спокойствие, че оставям престижен клуб като Челси там, където заслужава да бъде. Искам да благодаря на всички фенове на Челси за подкрепата им през последните 18 месеца. Подкрепата, която беше от решаващо значение за класирането за Шампионската лига, спечелването на Лигата на конференциите и завоюването на трофея от Световното клубно първенство. Това са победи, които винаги ще пазя в сърцето си.

Специални благодарности на всички играчи, които ме придружаваха в това прекрасно пътешествие.

Пожелавам на всички, които споделиха всеки момент с мен, много успехи през втората половина на сезона и в бъдеще.

Благодаря ти, Челси, от мен и моето семейство".

