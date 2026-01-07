Популярни
Росиниър пристигна на базата на Челси и подписа договора си

  • 7 яну 2026 | 02:30
  • 270
  • 0

Новият мениджър на Челси Лиъм Росиниър пристигна в тренировъчния център на клуба в Кобъм. Пресслужбата на „сините“ сподели снимка на 41-годишния специалист, който подписа договор до 2032 година.

Лиъм Росиниър заменя на поста италианския специалист Енцо Мареска, който беше уволнен на 1 януари. Предишната работа на бившия защитник беше като старши треньор на френския Страсбург.

Росиниър няма да води "сините" в лондонското дерби срещу Фулъм. Тази роля отновоще изпълнява Калъм Макфарлън.

В момента Челси заема пето място в класирането на Премиър лийг, като тимът е събрал 31 точки от 20 изиграни мача.

