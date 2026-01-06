Временният мениджър на Челси за новия: Да му осигурим три точки за добър старт

Челси обяви новия мениджър на клуба в лицето на Лиъм Росиниър, но той няма да застане начело на тима още в следващия мач, който е срещу Фулъм в сряда вечер за първенство. В него “сините” отново ще бъдат водени от треньора на отбора до 21 години Калъм Макфарлейн, който беше на пейката и срещу Манчестър Сити през уикенда. След това чак новият треньор ще започне работа

“Говорих съвсем накратко с Лиъм снощи и той е развълнуван от това, че поема поста - започна временния наставник. - По мои сведения, по-късно днес Росиниър ще бъде в Кобъм. Казаха ми, че утре пак аз ще водя отбора, така че просто трябва да направим най-доброто, на което сме способни, и да му осигурим трите точки, за да може да продължи напред.“

“Разговорът беше много кратък. Ще запазим по-голямата част от него в тайна, доколкото е възможно. Няма да му давам никакви съвети, защото той е наистина утвърден треньор.

Аз съм тук, за да го подкрепя, но няма да му давам съвети. Той беше назначен за мениджър на Челси, защото клубът вярва, че може да се справи с напрежението в Премиър лийг. Той ще дойде и ще остави своя отпечатък върху отбора. Наистина ми харесва да гледам отборите на Лиъм. Те играят агресивен, офанзивен футбол и съм много развълнуван от работата, която той ще свърши в този клуб. Сигурен съм, че всички млади английски треньори, израснали в академиите, по един или друг начин ще стискат палци за Лиъм”, продължи Макфарлейн.

“Да водя тима беше страхотно преживяване и голямо предизвикателство. Беше наистина приятно и се наслаждавах на всяка минута. Срещу Фулъм сега искам да направим същото, което направихме и срещу Сити. Играчите знаят, че им вярваме. Разполагаме с изключително талантлива група от млади, гладни за успехи футболисти, които показаха, че могат да играят на най-високо ниво. Всички в клуба трябва да се гордеят с представянето в неделя. Те имат огромен потенциал“, надъхан е Макфарлейн

Classy from Reece James. What a moment for Calum McFarlane. 👏 pic.twitter.com/nUzCngZLyu — Alex (@_AlexCFC_) January 4, 2026

Попитан за физическото състояние на Марк Кукурея, Роберт Санчес и Мойсес Кайседо, той отговори: “Всички футболисти тренират днес. Към този момент няма играчи, които да са извън от сметките.“

