Първото интервю на Росиниър в Челси: Искам да нападаме на вълни, феновете да са на крака от първите минути

Новият мениджър на Челси Лиъм Росиниър даде първото си интервю като наставник на тима пред официалния сайт на клуба. Бившият полузащитник заяви, че е горд и развълнуван да поеме тази роля. В обширно първо интервю той обяснява какво могат да очакват привържениците от неговия отбор, значението, което отдава на изграждането на тясна връзка с играчите си, и необходимостта от поддържане на традициите и ценностите на клуба. Ето и пълният текст на интервюто пред сайта на лондончани.

Как се чувстваш, седейки тук като старши треньор на Челси?

„Горедея се. Развълнуван съм. Нямам търпение да започна. Вложил съм много упорит труд в живота си, за да стигна дотук, но както вече казах на играчите, да стигнеш до този клуб е едно, но аз искам да побеждавам в този невероятен футболен клуб с тези играчи и с този екип. Това е моят фокус.“

„Когато за първи път чух, че Челси се интересува от мен за поста, това беше един от най-гордите дни в живота ми. Сега седя тук, след като се срещнах с екипа и играчите, и това е ден, който аз и семейството ми никога няма да забравим.“

Произхождаш от футболно семейство, така че това трябва да е специален момент и за тях?

„Произхождам от гордо футболно семейство и знам какво означава този клуб за Лондон като град, как този клуб представя Лондон по целия свят, трофеите, които е спечелил, мениджърите, които са имали привилегията да изживеят това, което аз изживявам в момента, както и играчите.“

„Тук има култура на побеждаване, традиции и ценности, които искам да поддържам. Наистина, наистина очаквам с нетърпение да започна.“

Ти си момче от Лондон, разбира се, така че това сигурно придава допълнителна стойност?

„Знам колко специален е този клуб и нямам търпение. Не само за мен, но и за цялото ми семейство: децата ми, синът ми Ей Джей, роднините, приятелите – всички те са много, много щастливи за мен. Но единственият начин да ги запазя щастливи е да побеждавам.“

„Знам, че затова съм тук и с играчите, които имаме, и с екипа, с който разполагаме, съм много, много уверен, че можем да го постигнем.“

Имаше възможност да се срещнеш с играчите и екипа. Какви са първите ти впечатления?

„Чувствам се като у дома си; лудост е само след един ден. Мисля, че Калъм (Макфарлейн) беше великолепен – той и Хари (Хъдсън) поеха отбора и има наистина, наистина добра енергия в групата.“

„Очевидно имаше фантастично представяне като гост срещу Манчестър Сити по отношение на всички неща, които искам от отбора: енергия, интензивност, сплотеност, единство и качество. Бях много, много доволен от това и има наистина добро усещане в клуба, към което се надявам да допринеса.“

С оглед на това, как би се описал като треньор?

„Мисля, че съм взискателен. Мисля, че съм честен. Грижовен – грижа ме е за моя отбор, за моите играчи, за моя екип. Аз съм педантичен и организиран и имам ясна представа за начина, по който искам да се играе. Сега съм в позиция, в която искам да бъда запомнен като треньор, който побеждава, който печели постоянно – а това не идва само от мен. Това е клубът. Това са играчите. Това е екипът.“

„Моята работа е да създам атмосфера и среда, в която хората се наслаждават на това, което правят. Ако се наслаждаваш на работата си, се представяш по-добре, а ако се представяш по-добре, в крайна сметка печелиш футболни мачове. Така че, ако сме успешни, няма да е само заради мен, но моята работа е да се уверя, че сме организирани, отдадени, решени и влагаме гордост в носенето на фланелката. Ако правиш тези неща, обикновено печелиш футболни мачове.“

Колко ключова е страстта и нагласата в групата за треньор като треньор?

„Това е всичко – усетих го на срещата с отбора, когато говорих с играчите много накратко, преди Калъм да проведе тренировката. Има наистина добра връзка между тези играчи и знам, че много хора говорят за младостта на този отбор, но младостта може да бъде сила. Идвам от клуб, където средната ни възраст, мисля, беше 20,8 години, най-младата в Европа. Тук мисля, че сме малко по-възрастни и малко по-мъдри, но силата на младостта е енергията, старанието, физическата форма, интензивността. Това са все неща, които искам феновете да видят. Искам да играем високоскоростен, агресивен футбол, с преса в предни позиции.“

„Искам феновете у дома да са на крака през първите десет минути и да усещат, че атаките идват вълна след вълна, защото когато играех срещу играчи като (Майкъл) Есиен, (Франк) Лампард, (Дидие) Дрогба, Ариен Робен, Джо Коул, усещаше, че когато пристигнеш на „Стамфорд Бридж“, те очаква наистина труден ден. Искам да създам това усещане тук. Искам да сме интензивни, искам да сме смели и безстрашни, и ако правим всички тези неща, можем да си прекараме наистина добре заедно.“

Вече познаваш няколко членове на отбора. Като треньор, доколко ти харесва да развиваш играчи и да ги виждаш как разгръщат потенциала си?

„За мен това е чиста проба треньорство; това е същността на треньорската работа. За да побеждаваш, трябва да се подобряваш. За да се подобряваш, трябва да се развиваш – и да развиваш отделните играчи. Работил съм с Лиъм Делап [в Хъл Сити] и си прекарах страхотно с него. Чудесно е да го видя в този клуб и да имам възможност да работя с него отново. Познавам Роб Санчес, откакто беше на 16 години в Брайтън и пробиваше. Така че познавам Роб много добре.“

„Разбира се, миналата година работих с Андрей Сантос [в Страсбург]; той има две прекрасни деца, които доведе на бял свят, и направи изключително представяне срещу Манчестър Сити. Но това, което искам, е да се запозная с всички тях много бързо, защото вярвам, че ако опознаеш хората, можеш да ги подобриш, а ако те се подобрят индивидуално, подобряваш и колектива, и печелиш мачове. Точно това ще направим много, много бързо тук с моя щаб.“

Графикът е натоварен, но очакваш ли с нетърпение първия си домакински мач? Какво ще означава да излезеш на „Стамфорд Бридж“ за първи път, и то заради малкия въпрос за първия полуфинален мач от Купата на лигата срещу Арсенал?

„Първи домакински мач срещу Арсенал в полуфинал за купа – за това живея и за това съм работил толкова усилено. Знам, че ме възприемат като млад треньор и не искам да говоря твърде много за моя път, но това е нещо, което обичам да правя, и винаги съм мечтал да бъда в клуб от такъв мащаб. Така че, да, ще бъде страхотна вечер, но треньорството не е свързано с теб като личност. Треньорството е да служиш на другите и аз очаквам с нетърпение не само този мач, а много, много хубави дни, които предстоят.“

Дори по време на успешната ви състезателна кариера, беше ли треньорството нещо, което сте обмисляше да правиш?

„Водех футболни школи с баща ми, когато бях на 16 години, и през цялата си кариера съм се занимавал с треньорство. Когато бях в Хъл, например, тренирах Джейкъб Грийвс, докато бях играч, а той беше на 13 години. След това в крайна сметка го тренирах и като играч в първия отбор на Хъл. Треньорството е в кръвта ми и затова мисля, че съм на позицията, на която съм сега. Обичам това, което правя, и се надявам това да се предаде и на играчите. Искам те да обичат това, което правят, но искам и да печелим – това трябва да бъде посланието, което отправям към играчите и към привържениците.“

Докато израствахте във футбола, кои бяха треньорите, от които сте се учили?

„Е, той би ме убил, ако не кажа баща ми! Очевидно баща ти е твоят модел за подражание. Когато бях на 15 или 16 години, баща ми беше мениджър на Торки Юнайтед и ги изведе до промоция от Лига Две, играейки стил футбол, в който вярвам. Брендън Роджърс, който беше тук в Челси [като треньор в академията], наистина повлия на начина ми на мислене, когато бях играч в Рединг. Имал съм наистина топ треньори – смирението на Крис Хютън – и има толкова много различни влияния. Треньорството не е само футбол; то е свързано с хората, с разбирането им и с опитите да извлечеш най-доброто от тях. Точно това искам да направя тук.“

Това е изключително талантлива група и амбициозен клуб. Какво ви вълнува най-много в предстоящото предизвикателство?

„Потенциалът – мисля, че потенциалът е плашещ. Когато разполагаш с това, което имаме тук, по отношение на суровите инструменти, съставките, качеството на играчите, възрастта, на която са, и щаба. След това, по отношение на привържениците – когато „Стамфорд Бридж“ е наелектризиран, а и с гостуващите фенове – гостуващите фенове на Челси са върхът. „Моята работа е да създам атмосфера, в която печелим постоянно. Искам да бъда тук за дълго време. Знам, че трябва да печеля в краткосрочен план, но трябва да градя и в дългосрочен.“

И накрая, какво би било вашето послание към привържениците на Челси?

„Вярвайте. Вярвайте в този невероятен футболен клуб. Вярвайте в играчите, защото когато давате енергия на отбора си, вие му помагате да печели. „Затова съм тук. Затова е тук моят щаб. Затова са тук играчите. Тук сме, за да печелим, и наистина, наистина имам нужда феновете да ни помогнат да го постигнем. Нямам търпение да се срещна с тях съвсем скоро.“