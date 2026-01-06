Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е неочаквано дълъг

Челси официално обяви назначението на Лиъм Росиниър за мениджър на отбора. Англичанинът, който до днес водеше Страсбург, притежаван от същите собственици, подписа договор за цели шест години и половина - до лятото на 2032 година. По-рано днес самият Росиниър даде прощална пресконференция в Страсбург, на която обяви, че вече се е договорил с Челси и ще води един от най-големите клубове в света.

Още в първия си сезон във френския елит 41-годишният англичанин изведе Страсбург до евротурнирите за първи път от 19 години. Той прекрати футболната си кариера през 2018 година, а през 2022-ра пое временно Дарби Каунти. След това прекара два сезона в Хъл Сити, преди да замени Патрик Виейра в Страсбург през юли 2024 година. Сега трябва да заеме мястото на Енцо Мареска, който бе уволнен в първия ден на 2026 година. Той ще бъде четвъртият мениджър на Челси, откакто Тод Боели и Бехдад Егбали купиха клуба.

„Изключително смирен и поласкан съм да бъда назначен за старши треньор на Челси. Това е клуб с уникален дух и горда история със спечелените трофеи. Моята работа е да защитя тази идентичност и да създам отбор, който отразява тези ценности във всеки мач, който играем, като продължаваме да печелим трофеи.

За мен това да ми бъде поверена тази роля означава всичко. Искам да благодаря за възможността и вярата. Ще дам всичко, за да донеса успеха, който този клуб заслужава. Дълбоко вярвам в екипната работа, единството, сплотеността и работата един за друг и тези ценности ще бъдат в основата на всичко, което правим. Те ще бъдат основата на нашия успех.

Развълнуван съм да работя с тази изключително талантлива група играчи и персонал, да изградим силни връзки на терена и извън него и да създадем среда, в която всички се чувстват обединени и водени от една и съща цел. Има истински глад за победа и ще давам всичко, всеки ден, за да помогна на този отбор да се състезава и да печели на най-високо ниво, за да направя всички горди, че са част от футболния клуб Челси.

Искам нашите фенове да се гордеят с това кои сме и какво представляваме във всеки един мач, който играем. Те са душата на този огромен, исторически футболен клуб.

Нямам търпение да се запозная с всички вас. Нямам търпение да започна”, заяви Росинииър в първото си изявление като мениджър на Челси.

