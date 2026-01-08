Популярни
Христо Стоичков събира футболната общност в Етрополе

  • 8 яну 2026 | 17:45
  • 497
  • 0
Христо Стоичков събира футболната общност в Етрополе

От 4 до 7 април 2026 г. градът ще бъде домакин на Etropole Tournament - детски футболен турнир, посветен на 60-годишния юбилей на Христо Стоичков. Легендата, която накара света да говори за България и запали любовта към футбола у милиони.

В Етрополе ще се съберат отбори и футболни личности от България и чужбина, обединени от уважението към Христо Стоичков и голямата игра. Очакват се емоционални двубои, празнична атмосфера и изненади, които ще превърнат турнира в истински футболен празник.

Etropole Tournament 2026 не е просто събитие – това е история, емоция и лична среща с Христо Стоичков, който е почетен гражданин на гр. Етрополе. Организатор на турнира е ПФК "Етрополе".

Записване за участие в турнира може да направите на следните телефони +359887064455; 0897 525 457; 0876 739 747 и/или електронна поща fcetropole@abv.bg.

