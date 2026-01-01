Стоичков за ЧНГ: Българският дух винаги е бил над всичко

Световната футболна знаменитост Христо Стоичков публикува честитка в навечерието на 2026 г. Камата пожела здраве и любов на всички, като единственият българин в топ 100 на "Франс Футбол" за най-великите футболисти в историята изрази надежда за още по-големи успехи на родните спортисти през новата година.

"Честита Нова Година, приятели! Желая ви най-вече много здраве, любов и щастие! Българският дух винаги е бил над всичко и това показаха нашите спортисти през миналата година! Пожелавам им още повече през новата! А на вас - нека се сбъднат всичките мечти! Само който не мечтае, няма да успее! Ваш Ицо", написа носителят на "Златната топка".