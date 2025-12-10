Световна легенда направи подарък на Стоичков

Прочутият световен специалист Велибор "Бора" Милутинович направи подарък на българската знаменитост Христо Стоичков. Легендарният сръбски треньор, който е един от двамата водили пет отбора на световно първенство, подари бутонки с автограф на носителя на "Златната топка", които ще красят скоро музея на най-големия роден футболист в София.

Както е известно, Камата редовно допълва съдържанието на артикулите в своя музей, където има фланелки и обувки на славни фигури от историята на най-великата игра. Ицо и Бора се срещнаха на жребия за Мондиал 2026 във Вашингтон.