Христо Стоичков с коледно пожелание

Легендата на българския футбол Христо Стоичков отправи пожелание в навечерието на Рождество Христово. Той сподели, че тези светли празници ще ги прекара в компанията на своето семейство.

"На този ден сме с най-близките хора. Ще се прегърнем, ще седнем на масата. И елхата ще е до нас. Ще се смирим и ще се помолим за всички, които не са сред нас.

Бъдни вечер е, денят на семейството. В очакване на Рождество Христово ще изпием по чаша вино. Приятели, нека духът да е с нас. Весела Коледа!", заяви Камата.