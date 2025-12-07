Популярни
Стоичков благодари на Инфантино за новия формат на Световното първенство

  • 7 дек 2025 | 16:57
  • 181
  • 0

Българската легенда Христо Стоичков благодари на президента на ФИФА Джани Инфантино за новия формат на Световното първенство, включващ 48 отбора, като също така изрази вълнението си за откриващия двубой на турнира. Както е известно, Камата беше сред участниците на специалната церемония във Вашингтон, където беше обявена цялата програма на Мондиал 2026, който ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико.

“Господин президент, много благодаря за този фантастичен формат, защото наличието на 48 отбора е прекрасно за всички, включително за треньорите и футболистите. Мисля, че откриващият мач винаги е ключов. Откриването на турнира в Мексико ще бъде страхотно фенове, защото това е една футболна страна. Смятам, че откриващият двубой Мексико - Южна Африка ще бъде вълнуващ: над 80 хиляди зрители на един нов стадион. Убеден съм, че хората ще си прекарат чудесно, най-вече играчите, знаейки, че този мач ще отбележи началото на първия Мондиал с 48 тима. Ще бъде фантастично”, заяви Стоичков от сцената на събитието.

Носителят на “Златната обувка” на Мондиал 1994 също така беше категоричен, че футболистите не бива да се притесняват от климатичните условия по време на предстоящия турнир. “Понякога трябва да стиснеш зъби. Аз никога не се влияех от началния час на мача. Щом излезеш на терена, забравяш за студа или жегата. Просто трябва да играеш за твоята страна и да издържиш 90 минути. Ако играеш добре, ще спечелиш, а ако играеш зле - ще загубиш. Толкова е просто”, добави бронзовият медалист от предишното Световно първенство на американска земя.

Снимки: Gettyimages

