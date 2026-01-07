Марица с първа победа в ШЛ пред погледа на Христо Стоичков

Първенецът на България Марица (Пловдив) записа първа победа в тазгодишното издание на Шампионската лига за жени. Момичетата на треньора Ахметджан Ершимшек се наложиха като домакини над френския Сен Клод (Левалоа) с 3:1 (25:22, 18:25, 25:22, 25:15) в третия си мач от Група Е на най-силния европейски клубен турнир, игран тази вечер пред около 1500 зрители в зала "Колодрума".

Срещата беше изгледана на живо и от легендата на българския футбол Христо Стоичков.

Така Марица е на 3-о място във временното класиране в групата с 1 победа, 2 загуби и 4 точки, като запазва реални шансове за продължаване напред, дори във втория по сила евротурнир за Купата на CEV. В 4-ия кръг пловдичанки ще гостуват на германския Палмберг (Шверин), от когото загубиха драматично у дома с 2:3 гейма преди около месец. Двубоят е следващия четвъртък (15 януари) от 19,00 часа българско време.

Волейболистите на Марица стартираха много концентрирано в първия гейм и затрудниха посрещането на съперника с добър начален удар. Това им позволи да поведат с 5 точки при 12:7. Френският тим обаче изравни до 16:16 и това принуди треньорът Ахметджан Ершимшек да поиска прекъсване. След него равенството се запази до 22:22. Тогава блокада на Боряна Ангелова и брейк точка с атака на Ива Дудова осигуриха две възможности пред Марица за затваряне на гейма. Още първата бе оползотворена с още един успешен блок на Ангелова за 25:22. Отборът на Левалоа взе ранен аванс от три точки в началото на втората част, който увеличи до 16:12. Стигна се до 21:15 в полза на гостенките и те изравниха резултата след 25:18.

Марица обаче отговори на предизвикателството и още на старта на третия гейм повиши значително качеството на своя сервис на играта си в защита. Така "жълто-сините" се откъснаха с четири точки при 8:4 и продължиха да се представят уверено, за да поддържат разликата до 22:17. Французойките взеха следващите две разигравания, но състезателките на Ахметджан Ершимшек не се разколебаха и затвориха гейма с блок-аут на Ванеса Агбортаби за 25:22. Позитивното развитие даде допълнително самочувствие на маричанки, които взеха инициативата още на старта на четвъртата част и след 9:8 направиха серия от 8 безответни точки при начален удар на Борислава Съйкова – 17:8. Това се оказа ключово за развоя на гейма и до края "жълто-сините" пречупиха изцяло съпротивителните сили на френския тим, като завършиха мача с категоричното 25:15 и 3:1.

Най-полезна за Марица бе Ива Дудова със страхотните 24 точки (2 блока и 49% ефективност в атака - +16) за победата и закономерно бе избрана за MVP на мача. Борислава Съйкова и Ванеса Агбортаби добавиха 14 и 13 точки за успеха.

За тима на Левалоа единствената с двуцифров актив беше Магдалена Буковска със 17 точки.

МАРИЦА (ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ) - СЕН КЛОД (ЛЕВАЛОА, ФРАНЦИЯ) 3:1 (25:22, 18:25, 25:22, 25:15)

МАРИЦА: Лора Славчева 1, Ива Дудова 24, Ванеса Агбортаби 13, Виктория Коева 11, Борислава Съйкова 14, Боряна Ангелова 9 - Жана Тодорова-либеро (Дияна Борисова, Кая Николова)

Старши треньор: АХМЕТДЖАН ЕРШИМШЕК

ЛЕВАЛОА: Виктория Майер 3, Лена Киндерман 9, Сузана Сепелова 7, Магдалена Буковска 17, Теса Поулдър 9, Ника Милошич 8 - Ориане Биемел-либеро (Лаура Милош 1, Еми Толванен 1, Сирил Депие 7, Аврил Гарсия)

Старши треньор: АЛЕСАНДРО ОРЕФИЧЕ.

Снимки: CEV.EU