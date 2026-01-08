Какво е казал доктор Марко на Хаджар преди да напусне Формула 1?

Доктор Хелмут Марко беше най-големият поддръжник на Исак Хаджар при промоцията му във Формула 1 през 2025 година. Но докато пилотът се готви за следващата голяма стъпка в кариерата си с Ред Бул през предстоящия сезон, авторитетният австриец няма да е до него, след като напусна компанията и се пенсионира.

В края на 2025 година Марко стана поредният, който се раздели с Ред Бул след Кристиан Хорнър, Ейдриън Нюи и Джонатан Уитли, които си тръгнаха през последните месеци. Австриецът изигра решаваща роля в кариерата на Хаджар и беше основен двигател за неговото повишение за сезон 2026.

Докато Юки Цунода беше под напрежение да запази мястото си, 82-годишният Марко настояваше звездата на Рейсинг Булс, който спечели първия си подиум във Формула 1 на „Зандворт“, да бъде привлечен в първия отбор. Всъщност, именно на това състезание Марко е съобщил на Хаджар, че ще бъде повишен.

Това подразни новия шеф на Ред Бул Лоран Мекис, който публично заяви, че решение няма да бъде взето до края на сезона. Но този случай подчерта колко високо Марко оценява 21-годишния пилот. Марко вижда у Хаджар черти, подобни на тази на Шарл Леклер – талант, потенциал и стремеж към съвършенство. Австриецът дори сравни Хаджар с Айртон Сена, като го определи като сериозен талант за бъдещето.

Бившият главен съветник на Red Bull обаче беше и реалист относно преминаването на французина в първия отбор. В крайна сметка, той ще се изправи срещу Макс Верстапен и би било добре да се вслуша в многобройните предупреждения на Марко.

Хелмут Марко е предупредил Исак Хаджар, че не може да отиде в Red Bull с мисълта, че ще стане световен шампион

В подкаста на Джеймс Алън журналистът Роналд Вординг разказа как Марко няколко пъти е казвал на Хаджар, че не може да отиде в Red Bull с очакването да стане веднага световен шампион.

„Има един момент, който ми изниква в съзнанието - разказа той за разговорите си с Хаджар. - Мисля, че беше на „Монца“, когато говорихме за шанса му за 2026 и новите технически правила. И аз попитах: „Добре, мислиш ли, че с новите правила ще бъде по-лесно?“ А той се облегна назад и каза: „Много по-лесно, да, много по-лесно, защото всички проблеми с втория болид на Red Bull, за които говорихме, ще изчезнат. Те вече няма да съществуват.“

"И аз си казах, добре, това звучи доста уверено, може би твърде уверено. Не знам. Искам да кажа, отивайки там, ти трябва увереност. Но си мисля, че да имаш кола, която, надяваме се, ще бъде малко по-предсказуема, е едно.

"Но все още, и това е другото нещо, имаш Макс Верстапен от другата страна на гаража. И ако погледнеш данните и се върнеш след серия от обиколки, мислейки си: „О, направих доста добра обиколка тук“, а все още си с четири или пет десети по-бавен, тогава трябва да останеш спокоен и психически.

"И мисля, че това ще бъде голямо предизвикателство за него. Така че според мен много зависи от неговата нагласа. Той не трябва да отива там, и това е, което Хелмут Марко, добре, той вече си тръгна, но това е, което Хелмут Марко вече му каза многократно. Той каза: „Не трябва да отиваш там с манталитета да станеш световен шампион веднага.“

Хаджар доказа, че е сериозен талант и заслужава място в Ред Бул. Но както историята показва най-новата история на тима, нито един пилот не се е доближил до нивото на Верстапен, камо ли да го победи в същия болид, и французинът може да претърпи подобна съдба.

Вторият болид се превърна в нещо като „отровен бокал“ през последните години, като през 2025 . Верстапен спечели всички точки на Ред Бул без 30. Ако Хаджар иска да има някакъв шанс за успех, ще му е необходима кола, която е по-подходяща за него и равностойна на тази на съотборника му.

Но с бившия му шеф от Рейсинг Булс, Мекис, начело, тези стъпки може би вече са предприети. Хаджар ще има подкрепата около себе си, за да се представи добре, дори и без Марко в отбора.

