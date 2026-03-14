Андреа Кими Антонели оглави изключително престижна класация

Андреа Кими Антонели счупи днес 18-годишния рекорд на Себастиан Фетел за най-млад пилот, спечелил квалификация във Формула 1.

Антонели е на 19 години, 6 месеца и 18 дни и постижението му коригира сериозно досегашния рекорд на Фетел – германецът спечели квалификацията за Гран При на Италия през 2008 на 21 години, 2 месеца и 11 дни.

Разбира се, в топ 10 на най-младите пилоти, печелили квалификации във Формула 1 попадат някои от най-добрите, състезавали се в световния шампионат: Фернандо Алонсо, Ландо Норис, Люис Хамилтън, Шарл Леклер и Макс Верстапен.

И тази класация на десетте най-млади пилоти изглежда повече от впечатляващо. Антонели и Фетел заемат първите две места, а трети е Шарл Леклер – полпозишън в Белгия през 2019 на 21 години, 5 месеца и 15 дни.

Топ допълват Фернандо Алонсо (Малайзия 2003, на 21 години, 7 месеца и 23 дни) и Макс Верстапен (Унгария 2019, на 21 години, 10 месеца и 5 дни).

Също така сред първите десет попадат и Ландо Норис (Русия 2021, на 21 години, 10 месеца и 13 дни), Ланс Строл (Турция 2020, на 22 години и 17 дни), Рубенс Барикело (Белгия 1994, на 22 години, 3 месеца и 5 дни), Люис Хамилтън (Канада 2007, на 22 години, 5 месеца и 3 дни) и вече позабравеният Андреа де Чезарис (САЩ-Запад, на 22 години, 10 месеца и 4 дни).

