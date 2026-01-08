Хамилтън-старши представи нов пистов шампионат

Антъни Хамилтън, баща на седемкратния шампион във Формула 1 Люис, разкри плановете си за нов автомобилен шампионат, наречен HybridV10. Целта му е да „разшири възможностите и достъпът“ до най-високото ниво на моторните спортове.

Проектът предвижда две отделни дивизии – шампионат HybridV10 и паралелна категория HybridV8. Планира се в двете категории да участват общо 24 отбора, което потенциално би осигурило 48 места за пилоти. Като начална дата за старта на шампионата е заложена 2028 или 2029 година.

Anthony Hamilton, father of seven-time F1 world champion Lewis, has unveiled plans for a new motorsport series known as HybridV10 🆕



Here's what is planned ⬇️https://t.co/5FA8uKQSGN — Autosport (@autosport) January 8, 2026

Плановете за новия шампионат демонстрират и желание за по-голяма тежест на обратната връзка от феновете. Освен това се предвиждат образователни и кариерни възможности за млади таланти, път за преминаване на симрейсъри към реални състезания и приоритизиране на таланта на пилотите пред финансовите им възможности.

Въпреки че техническият формат все още не е финализиран, освен базовите спецификации на задвижващите системи, шампионатите обещават строг контрол на разходите и възможност за участие на производители.

Твърдението, че всеки отбор ще започне с „една и съща основа“, предполага използването на контролирано шаси от един доставчик, като същевременно отборите ще имат възможност да внедряват собствени подобрения, без това да води до технологична война.

Център на шампионата ще е бъдещият HybridV10 кампус, където ще има и специален „Център за върхови постижения“. В него ще се помещават съоръжения за всички отбори, инженерни програми, симулатори и инструменти за обучение на пилоти, там ще се реализират и образователни обучения и стажове за желаещите да започнат кариера в моторните спортове.

Част от предложението е и система за драфт, която ще се използва не само за избор на пилоти, но и на персонал за отборите. Подобно на Формула 1, пилотите ще трябва да събират достатъчно точки за „хибриден суперлиценз“, за да получат достъп до драфта. Прагът за влизане е висок – изисква се пилотите да са над 20 години и да са завършили в топ три на която и да е състезателна категория от най-високо ниво, да притежават суперлиценз за Формула 1 или да са изпълнявали ролята на резервен пилот във Формула 1.

Но изискванията за този суперлиценз обаче позволяват на пилотите да печелят точки и по други начини – чрез резултати в състезания, представяне на симулатор или тестове, образователни и технически познания, физическа подготовка и професионализъм.

Организаторите се стремят да въведат и собствена система за управление, в центъра на която ще е самостоятелна комисия, която да наблюдава всички аспекти – от правилниците и стюардите до стандартите за безопасност и управлението на допълнителните елементи, които шампионатът цели да предостави.

Плановете са състезателните уикенди да са в 3-дневен формат. Петък ще бъде посветен на технологии, иновации и образователни възможности, събота ще бъде за състезанията от серията HybridV8, а неделя – за категорията HybridV10.

Предвижда се календар от 12 кръга по целия свят, който ще обхване всички основни континенти в цикъл, включващ нови или развиващи се пазари за моторни спортове, с цел изграждане на глобален профил и интерес.

„Това е проект в ранен етап, който се разработва целенасочено и правилно - заяви Антъни Хамилтън. - Повече подробности, включително как хората могат да се включат от самото начало, ще бъдат споделени по-късно този месец.“

Anthony Hamilton, father and former manager of Lewis Hamilton, has registered a new company called HybridV10, listed under “Television programme production activities, Advertising agencies, Other sports activities.”



He has also filed trademarks for:

- Hybrid World Series

-… pic.twitter.com/kMfYtIflRo — Jeppe H. Olesen (@jeppe_olesen) December 10, 2025

„Мога да изградя това сам, но бих предпочел да го направя заедно с феновете и тези, които искат да оформят бъдещето на една нова платформа в моторните спортове.“

През 2026 организаторите ще работят за популяризиране на шампионата и за напредък в преговорите с потенциални собственици на отбори, преди да финализират цялостния технически пакет преди планираните тестове през 2027 година.