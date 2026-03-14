Ще помогне ли ЦСКА на Левски в битката за титлата с Лудогорец - включете се с коментар в efbet Лига live
  Кацута води в рали „Сафари", 4 отсечки го делят от победата

Кацута води в рали „Сафари“, 4 отсечки го делят от победата

  • 14 март 2026 | 16:57
Японският пилот на Тойота Такамото Кацута завърши на първо място съботния ден на рали „Сафари“, 3 кръг от сезона в WRC. Така излезе начело след последната сутрешна отсечка, когато в прехода към сервизната зона отпаднаха първите двама в класирането Оливър Солберг и Себастиен Ожие, също пилоти на Тойота.

След първия следобеден етап Кацута имаше аванс от 1.07,5 минути пред Адриен Фурмо (Хюндай), а в тази отсечка отпадна Тиери Нювил (Хюндай), който спука три гуми и нямаше как да продължи.

Шок! Първите двама в рали „Сафари“ отпаднаха

Следобед екипажите караха само две отсечки, тъй като последното изпитание за деня – скъсената версия на „Спящия воин“ беше отменена заради лошите атмосферни условия. Първите няколко километра, в които имаше много кал и където отпадна Елфин Еванс бяха отменени, но след това заваля и директорът на ралито заложи на сигурно и отмени отсечката.

Така Кацута ще започне утрешния ден с аванс от 1.25,5 минути пред Фурмо и с почти 5.30 минути преднина пред Сами Паяри (Тойота), който във втората следобедна отсечка – „Елментейта“, измести от третото място Есапека Лапи (Хюндай), който пък спука гума.

Част за 6 евро спряла Солберг и Ожие в рали „Сафари“

Утре програмата на рали „Сафари“ включва само 4 отсечки, но се очаква те да са много трудни – екипажите ще карат по два пъти „Осеренгони“ (18,22 км) и „Портата към Ада“ (10,48), като второто минаване на „Портата“ ще е и пауърстейджът, където ще се раздават бонус точки за петимата най-бързи. Отделно утре ще има и точки за петимата най-бързи в подреждането за Супер неделята. С оглед на това, че днес отпаднаха всички лидери в класирането на WRC без Кацута, утре битката за максималните 10 бонус точки ще е супер оспорвана.

Ожие пак преследва Солберг, Еванс отпадна от рали „Сафари“
Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Майката на Никола Цолов го посрещна във Валенсия

Какъв беше проблемът, който изтормози Ръсел?

Част за 6 евро спряла Солберг и Ожие в рали „Сафари“

Отмениха първото състезание от новия шампионат на Верстапен

Андреа Кими Антонели оглави изключително престижна класация

Съкратиха най-страшната съботна отсечка в рали „Сафари“

11-те на Лудогорец и ЦСКА, "червените" без промени, а "орлите" - без основен халф

Ботев (Пловдив) 1:3 Ботев (Враца), обрат за гостите

Късна драма на "Коритото"! ЦСКА 1948 разплака Спартак (Варна) дълбоко в добавеното време

Втора лига на живо: Карата мушна гол на Дунав, 3:0 за Спартак (Пл) в Пазарджик

Леверкузен 1:0 Байерн, пропуск на домакините

Интер 1:0 Аталанта, тече втората част

