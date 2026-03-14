Кацута води в рали „Сафари“, 4 отсечки го делят от победата

Японският пилот на Тойота Такамото Кацута завърши на първо място съботния ден на рали „Сафари“, 3 кръг от сезона в WRC. Така излезе начело след последната сутрешна отсечка, когато в прехода към сервизната зона отпаднаха първите двама в класирането Оливър Солберг и Себастиен Ожие, също пилоти на Тойота.
След първия следобеден етап Кацута имаше аванс от 1.07,5 минути пред Адриен Фурмо (Хюндай), а в тази отсечка отпадна Тиери Нювил (Хюндай), който спука три гуми и нямаше как да продължи.
Следобед екипажите караха само две отсечки, тъй като последното изпитание за деня – скъсената версия на „Спящия воин“ беше отменена заради лошите атмосферни условия. Първите няколко километра, в които имаше много кал и където отпадна Елфин Еванс бяха отменени, но след това заваля и директорът на ралито заложи на сигурно и отмени отсечката.
Така Кацута ще започне утрешния ден с аванс от 1.25,5 минути пред Фурмо и с почти 5.30 минути преднина пред Сами Паяри (Тойота), който във втората следобедна отсечка – „Елментейта“, измести от третото място Есапека Лапи (Хюндай), който пък спука гума.
Утре програмата на рали „Сафари“ включва само 4 отсечки, но се очаква те да са много трудни – екипажите ще карат по два пъти „Осеренгони“ (18,22 км) и „Портата към Ада“ (10,48), като второто минаване на „Портата“ ще е и пауърстейджът, където ще се раздават бонус точки за петимата най-бързи. Отделно утре ще има и точки за петимата най-бързи в подреждането за Супер неделята. С оглед на това, че днес отпаднаха всички лидери в класирането на WRC без Кацута, утре битката за максималните 10 бонус точки ще е супер оспорвана.
