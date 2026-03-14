Отмениха първото състезание от новия шампионат на Верстапен

Макс Верстапен ще дебютира в „24 часа на „Нюрбургринг“ през май, като известната надпревара е част от шампионата, базиран на германската писта в планината Айфел – NLS.
Този уикенд трябваше да стартира сезон 2026 в NLS, което е абревиатура на Nurburgring Langstrecken Serie, с първия кръг от кампанията, който служи и за квалификационно състезание за 24-часовата надпревара.
Павел Лефтеров излиза срещу Макс Верстапен на „Нюрбургринг“
Организаторите обаче се принудиха да отменят състезанието, тъй като атмосферните условия на Северната дъга в планината са много лоши – температурата на въздуха падна до 1 градус и на много места пистата е заснежена, тъй като сутринта валя сняг. Метеоролозите прогнозираха още по-ниски температури за утре, което означава, че на много места по трасето може да има замръзнали участъци за първото състезание, което е недопустимо за колите със сликове, които вече заеха боксовете на пистата.
Следващият старт за сезона - NLS2, трябва да се проведе следващия уикенд, стига времето да се подобри. Очаква се, че интересът към втория кръг ще е още по-голям, като за NLS1 организаторите получиха 133 заявки за всички класове в надпреварата.